Verkäuferin ertappt Ladendieb

Weil er sich auffällig im Bereich der Parfümabteilung aufhielt, fiel ein 16-jähriger Schüler am Mittwochnachmittag dem Personal eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße ins Auge. Als ihn eine Verkäuferin ansprach, versuchte der Jugendliche gerade, die Plastikfolie einer Verpackung verschwinden zu lassen. In seinem Rucksack konnte das dazugehörige Parfüm gefunden werden. Überdies hatte er in seiner Jacke diverse Nahrungsmittel versteckt. Der Wert der Waren lag bei rund 60 Euro. Den Schüler erwartet nun eine Anzeige.