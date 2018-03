Verhinderter Einbrecher

Im Zeitraum von Freitag, 2. März, bis Montag, 19. März, versuchte eine bislang unbekannte Person, eine Terrassentüre an einem Mehrfamilienhaus in der Sechs-Morgen-Straße aufzuhebeln. In das Anwesen gelangte die Person nicht, allerdings blieb ein Schaden von rund 300 Euro am Türrahmen zurück. Wer hat im genannten Zeitraum in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?