Vergünstigungen kommen direkt aufs Handy

Ein Zeichen der Anerkennung





Seit 2014 im Landkreis



red



Rabatte "to go": Wer die bayerische Ehrenamtskarte besitzt, kann die damit verbundenen Angebote nun unterwegs abrufen - mit der neuen App "Ehrenamtskarte Bayern" des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Sie ist für Smartphone und Tablet kostenlos im Google Play Store und Apple App Store erhältlich, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.Rund 5000 Angebote sind in neun Kategorien unterteilt, darunter "Auto/Zweirad", "Gesundheit, Sport und Wellness" sowie "Essen/Trinken/Gastronomie". Mit einem Klick auf das jeweilige Symbol öffnet sich ein Fenster mit Details zu Vergünstigungen, Kontaktdaten und Anfahrtsbeschreibungen. Wer die Lokalisierungsfunktion des eigenen Standorts aktiviert hat, kann sich zudem per Navigationskarte den Weg anzeigen lassen."Wir wollen den Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren, etwas zurückgeben. Die Ehrenamtskarte - nun zusammen mit der App - ist ein Zeichen der Anerkennung. Sie verbindet Dank und Wertschätzung mit einem praktischen Nutzen", erklärte Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger bei der Vorstellung der App in München. Auf diese Weise könnten Ehrenamtliche noch besser von den Vergünstigungen profitieren.2014 hat der Landkreis Erlangen-Höchstadt die bayerische Ehrenamtskarte eingeführt. Fast 2000 Menschen im Landkreis besitzen sie inzwischen. In ganz Bayern haben über 130 000 Bürger die Karte für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement erhalten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.ehrenamtskarte.bayern.de