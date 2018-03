Seit Montag bereiten die Fachkräfte der Kurgärtnerei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH die Park- und Gartenanlagen auf die Wintersaison 2017 sowie auf die Frühlingssaison 2018 vor.

Bis Ende Oktober werden die Beete mit Herbstgewächsen bepflanzt und die Palmen in das Palmenhaus transportiert. Seit Anfang der Woche erhalten die Beete rund um die Wandelhalle und im Kurgarten ihre Herbstbepflanzung: Mit über zehntausend Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen werden die Gartenanlagen auf die kommende Saison vorbereitet. Die Blumen werden nach einem der Jahreszeit entsprechenden Farbkonzept gepflanzt.



Palmen ins Winterquartier

Mit unter anderem weißen, gelben, blauen und vereinzelt roten Stiefmütterchen in unterschiedlichen Schattierungen können sich Besucher und Einwohner auf stilvoll hergerichtete Beete freuen. Zudem setzen die Fachkräfte der Kurgärtnerei zahlreiche Frühlingsblüher wie Krokusse-, Narzissen- und Tulpenzwiebeln in den Boden, die dann pünktlich zur Frühlingssaison aufblühen und farblich mit dem Gesamtkonzept abgestimmt sind. Die Arbeiten beginnen an den Brunnen im Kurgarten und werden dann Richtung Kurhausstraße fortgesetzt. Im Anschluss bereitet die Kurgärtnerei der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH die Gartenanlagen in Bad Bocklet auf den Herbst und den nächsten Frühling vor. Die restliche Herbstbepflanzung wird bis Ende Oktober gepflanzt.

Ab Mittwoch, 11. Oktober, werden zudem die Palmen zum Überwintern in das Palmenhaus der Kurgärtnerei gebracht. Zuerst werden die Palmen an der Europawiese und am "Grünen Saal" des Regentenbaus, anschließend die Palmen an der Balthasar-Neumann-Promenade, gegenüber dem Regentenbau und am Arkadensteg entlang der Saale winterfest untergebracht. Mitte bis Ende Oktober gelangen auch die restlichen Palmen aus Kurgarten, Rosengarten und Fußgängerzone in ihr Winterquartier. Anstelle der Palmen schmücken winterfeste Gewächse die entsprechenden Stellen, heißt es weiter. red