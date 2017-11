Verfolgerduell heute in Kleintettau ist stark gefährdet

Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause kann in der Kreisliga 2 nicht komplett über die Bühne gehen. Bis gestern Abend war aber nur das Spiel FC Mitwitz II - FC Marktgraitz abgesagt. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr.



Samstag

SV W/Neuengrün -

TSV Steinberg

Die Niederlage beim Spitzenreiter aus Marktzeuln musste der SV Wolfers-/Neuengrün (8.) einkalkulieren. Gegen den TSV Steinberg (11.) rechnen sich die "Wölfe" heute deutlich bessere Chancen aus, zumal sie schon im Hinspiel (4:2) die Punkte entführt haben.



ASV Kleintettau -

FC Burgkunstadt

Ob das Verfolgerduell über die Bühne gehen kann, ist keinesfalls sicher. Sollte gespielt werden, dann kann und will der ASV Kleintettau (3.) seinen Heimvorteil in einen "Dreier" ummünzen. Der deutliche 6:3-Erfolg im Hinspiel darf aber kein Maßstab sein. Der FC Burgkunstadt (2.) hat einen Punkt mehr auf dem Konto und ist sehr wohl in der Lage, sich heute zu revanchieren.



Sonntag

SV Friesen II -

TSV Marktzeuln

Mit elf Siegen in Folge hat der TSV Marktzeuln (1.) seine Ambitionen auf den sofortigen Wiederaufstieg nachhaltig unterstrichen. Ob der SV Friesen II (12.) morgen diese imposante Serie beenden kann? Die Landesliga-Reserve hat vor kurzem schon den FC Burgkunstadt bezwungen und ist sicher nicht chancenlos (Hinspiel 1:5).

TSV Weißenbrunn -

DJK-SV Neufang

Die beiden Tabellennachbarn haben eines gemeinsam: Sie sind auswärts viel stärker als daheim. Das hat der TSV Weißenbrunn (4.) schon beim 2:1-Erfolg im Hinspiel gezeigt. Und es wäre keine Überraschung, wenn morgen dem DJK-SV Neufang (5.) die Revanche gelänge. Der Aufsteiger hat auswärts immerhin die meisten Punkte aller Kreisligisten geholt (21).



FC Stockheim - Jura Arnstein

Nach der Schlappe an der Hammermühle ist der FC Stockheim (13.) einmal mehr daheim gefordert. Der Rückstand zum sicheren Platz 12 beträgt schon vier Punkte und soll morgen wieder verringert werden. Dass die Arnsteiner (10.) aber auch in der Fremde punkten können, haben sie zuletzt in Ludwigsstadt bewiesen. Im Hinspiel (2:2) gab es keinen Sieger.



SG Roth-Main -

TSV Ludwigsstadt

Schlusslicht SG Roth-Main (16.) wird es schwer haben, den Abstieg noch abzuwenden. Da müsste schon eine Siegesserie gestartet werden, am besten schon morgen gegen den TSV Ludwigsstadt (6.), der weiterhin wenig konstant spielt, aber in de Hinrunde klar die Oberhand behalten hat (6:0).



SCW Obermain - FC Kronach

Der FC Kronach (15.) hat den Anschluss zu den Relegationsplätzen wieder hergestellt. Nun wäre es wichtig, nachzulegen. Das ist nicht ausgeschlossen, denn der SCW Obermain (7.), in der Hinrunde 4:2-Sieger, hat in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt. han