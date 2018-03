Verendetes Reh aufgefunden

Eine Spaziergängerin fand am Mittwochmorgen in der Nähe des Sportplatzes ein verendetes Reh. Sie verständigte die Polizeiinspektion Bad Brückenau. Die Streife stellte keine äußeren Verletzungen am Tier fest. Der zuständige Jagdpächter wurde hinzugezogen und nahm sich des Falles an, schrieb die Polizei in ihrem Bericht. pol