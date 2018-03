Vereinsring organisiert Hallenflohmarkt

Einen Hallenflohmarkt organisiert der Vereinsring Obereschenbach am Sonntag, 11. März, in der beheizten Eschenbachhalle. Von 9 bis 14 Uhr werden Schnäppchen, skurrile Gegenstände und die üblichen Flohmarktartikel angeboten. Zeitgleich bietet der Veranstalter im angrenzenden Musikerheim einen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück sowie Kaffee und Kuchen an. Der Erlös der Veranstaltung ist für anstehende Dorfprojekte in Obereschenbach gedacht. Anmeldungen und weitere Informationen unter Tel.: 09732/

