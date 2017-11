Vereinsheim beschädigt

Zum wiederholten Male wurde ein Vereinsheim am Freizeitpark in Fischbach von unbekannten Tätern beschädigt. Im Zeitraum vom 4. bis zum 7. November warfen bislang unbekannte Täter mehrere Steine in Richtung der Hütte, wodurch mehrere Glühbirnen und die Kupferverkleidung beschädigt wurde. Bereits vor etwa einem halben Jahr wurden diverse Sachbeschädigungen durch die Verantwortlichen festgestellt. Aufgrund des neuerlichen Vorfalls erstattete man nun Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich zu melden.