Vereins-Neubau steht im Fokus beim FC Stöckach

"Ehrungen sind etwas ganz wichtiges im Verein", sagt Wolfgang Rast, als er im Sportheim des FC Stöckach zu den gekommenen Mitgliedern spricht. Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Vereins, die am 11. März stattfand, gab es ein kleines Highlight: Zwölf Vereinszugehörige wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Gründungsmitglieder des Vereins wurden bereits beim Festkommers zur 50-Jahr-Feier im Februar 2017 geehrt. Außerdem wurden noch neun Mitglieder für 40 Jahre und elf Mitglieder für 25 Jahre geehrt.

Neben den Ehrungen stand vor allem das Thema "Neubau" im Fokus der Versammlung. "Nach der Entscheidung, dass wir aus der Lindelberghalle raus müssen, musste es schnell gehen", sagt Stefan Gebhardt, Fußballabteilungsleiter. Die Fußballer des FC Stöckach hatten bislang ihre Kabinen und die Trainingsmaterialien im Untergeschoss der Lindelberghalle untergebracht.

Für die Übergangsphase haben die Vereinsmitglieder das ehemalige Büro im Vereinsheim in einen Jugendraum umgebaut. Eine Kabine wurde in eine Küche verwandelt. Für den Neubau musste außerdem eine Holzhütte am A-Platz weichen, die jetzt am B-Platz aufgestellt wurde. "Der Rohbau steht, das Dach ist drauf, die Fenster sind eingebaut", klärt Vorstand Uwe Zollikofer die Vereinsmitglieder auf.

Die Wasser-, Strom-, Kanal- und Telefonanschlüsse laufen aktuell, berichtet Zollikofer. Der Neubau soll Mitte des Jahres fertig sein. Um Geld zu sparen, werden viele der Arbeiten in Eigenregie von den Mitgliedern gestemmt. Der Neubau muss natürlich auch im Haushaltsplan berücksichtigt werden. "Da sing ganz viele Fragezeichen eingebaut", sagt der Vorstand. Viele Kosten seien nur schwer kalkulierbar, erklärt er.



Ehemaliger Kassier vor Gericht

Während es beim Neubau vorangeht, stockt die Angelegenheit um den früheren Schatzmeister. Der ehemalige Kassier habe Vereinsgelder unterschlagen und steht dafür vor Gericht. Eine Gerichtsverhandlung im September wurde ohne Urteil vertagt, berichtet Zollikofer. "Das vom Gericht angeordnete außergerichtliche Treffen zur Bereinigung der Unklarheiten über die Forderungen wurde von der Gegenseite ohne Gründe abgesagt", fährt Zollikofer fort. Ein neuer Verhandlungstermin sei aber für den 3. April angesetzt.

Zum Abschluss seines Berichts gab der Vorstand noch eine personelle Veränderung bekannt. In Zukunft sollen die Aufgaben der Vorstandschaft auf mehreren Schultern verteilt werde. Es soll ein Geschäftsführer, mehrere Verantwortliche für Feste sowie ein Hausmeister gefunden werden. Wenn die entsprechende Unterstützung gefunden wird, würde Zollikofer noch bis Ende 2019 (im kommenden Jahr stehen wieder Wahlen an) sein Amt, falls von den Mitgliedern gewünscht, als Vorstand ausführen. Spätestens zum 1. Januar 2020 muss aber ein Nachfolger für Zollikofer gefunden werden.

Jennifer Brechtelsbauer