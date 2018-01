Vereine überbrachten beste Wünsche zur Goldhochzeit

Das Fest der Goldenen Hochzeit feierten Gerhard und Angelika Pöhlmann im Untersteinacher Schützenheim.

Bürgermeister Volker Schmiechen gratulierte für die Gemeinde und lobte den Zusammenhalt des Ehepaars. Die Ehejubilare wurden 1968 in Untersteinach von Pfarrer Andreas Kiener getraut. Aus der Ehe gingen die Kinder Heike, Reiner und Joachim hervor.

Der Jubilar ist seit über 40 Jahren treues Mitglied der Schützengesellschaft, in der er lange Jahre als Inventarverwalter tätig war. Während eines Dankgottesdienstes in der St.-Oswald-Kirche, den Pfarrer Wolfgang Oertel hielt, gratulierte der gemischte Chor des Gesangvereins 1864 Untersteinach, mit einem Ständchen.



Gratulationsreigen

Für den VdK-Ortsverband überbrachte Betreuerin Franziska Michalski die besten Wünsche sowie für die Feuerwehr stellvertretender Vorsitzender Andreas Geyer und Karl-Heinz Limmer. red