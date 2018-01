Verein startet in den Herbst

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Burkardroth startet in die Herbstsaison. Am Freitag, 8. September, findet der nächste Treff im Vereinsgarten an der Albeshäg statt. Ab 15 Uhr wird die Anlage gepflegt. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein geplant. Die nächste Aktion ist für Samstag, 7. Oktober, vorgesehen. Da gehen die Gartenfreunde auf Wanderschaft entlang der Gemarkungsgrenze Wollbachs. Vereinsmitglied Wolfgang Rottenberger wird die Wandergruppe anführen. Nähere Informationen dazu folgen. Für Samstag, 14. Oktober, ist laut Jahreskalender ein Aktionstag im Vereinsgarten geplant, bei dem die Anlage winterfest gemacht wird. Ab November finden die Treffen jeden zweiten Freitag im Monat im Vereinszimmer statt. Zum Auftakt hält Rechtsanwalt Joachim Zehnter am Freitag, 10. November, einen Vortrag über "Recht und Grenzen rund um den Garten". Im Dezember ist ein Spiele abend vorgesehen. sek