Verein setzt sich für neue Toilettenanlage im Klaushof ein

Der Vorsitzende des Vereins "Freunde des Wildparks Klaushof", Prof. Dr. Ekke Haupt, gab in der Mitgliederversammlung einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des Vereins. Nikolausfest, Osternestsuche und Wildparkfest lockten viele Besucher aus nah und fern an. Der Verein engagiert sich jedoch auch in weniger öffentlichkeitswirksamer Art und Weise für die Weiterentwicklung des Wildparks. Haupt bedankte sich an dieser Stelle bei allen Helfern vor und hinter den Kulissen für ihren unermüdlichen Einsatz. Er würdigte auch die gute Zusammenarbeit mit Stadt, Bund Naturschutz und der Forstverwaltung. Die Neuwahlen gingen problemlos über die Bühne. Der alte Vorstand wurde unverändert für weitere vier Jahre wiedergewählt: Vorsitzender Prof. Dr. Ekke Haupt, Stellvertreter Gerald Klemm, Schriftführerin Dr. Gudrun Heil-Franke, Schatzmeisterin Martina Licht. Auch die Kassenprüfer Markus Eckert und Günther Rothe wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Anschließend fand ein reger Gedankenaustausch über anstehende Projekte und wünschenswerte Verbesserungen statt. Erneut wurde das Fehlen zeitgemäßer Toilettenanlagen kritisiert. Bei rund 60 000 Besuchern im Jahr und den wöchentlichen Besuchen von Schulklassen sei die Sanierung kein Luxus, sondern eine zwingende Notwendigkeit. Dankenswerterweise hat sich Dr. Heil-Franke bezüglich ökologischer Toiletten kundig gemacht. Sie erfordern keinerlei Anschlüsse oder Fundament. Ein Holzgebäude mit einer barrierefreien sowie zwei weiteren Toiletten und einem externen Urinal soll 14 500 Euro kosten. Ein Wickelplatz sollte eingeplant werden.

Eine Besucheranalyse hat ergeben, dass zwei Drittel der Besucher Familien mit Kindern sind. Bei den Verbesserungsvorschlägen standen Toiletten mit Wickelraum an erster Stelle. Nachdem sich der Wildpark zu einer überörtlichen Umweltbildungseinrichtung entwickelt hat, hätten Öko-Toiletten auch einen Vorbildcharakter.

Zum Konzept des Wildparks als Umweltbildungseinrichtung und als außerschulischer Lehr- und Lernort passt auch das von Wildparkleiter Axel Maunz entwickelte Konzept eines Bienenlehrstandes (anstelle des Kolkrabengeheges) in Verbindung mit einem Rundweg zum Thema Bienen und Schmetterlinge und deren Lebensräume. Entlang des Weges sollen ein Feucht- und ein Trockenbiotop entstehen, ein Schmetterlingswald gepflanzt und eine mehrjährige Blumenwiese angelegt werden. Auch der Waldrand soll insektengerecht gestaltet werden.

Die Zahl der fliegenden Insekten ist in den letzten 30 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Der Verein unterstützt daher dieses Projekt. Das Hervorheben der Bedeutung der Honigbiene als Haustier unserer Kulturlandschaft passt zudem gut in das Konzept des Wildparkes. Erfreulicherweise hat die Stadt 15 000 Euro für das Projekt in den Haushalt eingestellt und einen Förderantrag nach den "Richtlinien zur Förderung von regionalen Waldattraktionen" gestellt. Wenn das Projekt mit der Bezeichnung "Unbekannte Artenvielfalt in naturnahen Wald-Insekten und deren Lebensräume" als förderfähig anerkannt wird, könnte mit der Umsetzung sofort begonnen werden.

Axel Maunz wies ferner darauf hin, daß der Wildpark einen Breitbandanschluss und einen Info-Point für die umliegenden Attraktionen bekommen soll. Wünschenswert seien auch ein verstärktes Marketing, eine überregionale Werbung auf Bussen sowie eine Erweiterung der Homepage und die Nutzung von Facebook und Youtube.

Gerald Klemm