Verein Kulturbunt wirbt für sein buntes Jahresprogramm

Sigismund von Dobschütz



Mit über 40 Mitgliedern war die Jahresversammlung des 142 Mitglieder starken Hammelburger Vereins "Kulturbunt" in der Vinothek Ruppert sehr gut besucht. "Wir haben den Nerv getroffen", meinte deshalb auch die im vergangenen Jahr zum zweiten Mal ins Amt gewählte Vorsitzende Heide Gerlach-Hirt und meinte damit auch das anschließende Kabarettprogramm des Duos Hannah & Maura (Siehe obenstehenden Bericht).

Doch zunächst mussten die in allen Vereinen bei Mitgliederversammlungen üblichen Formalien abgearbeitet werden. Dies gelang dem gemäß Vereinszweck kulturell aktiven Vorstand auf vergnügliche Art, wodurch die anderenorts eher langweilende Tagesordnung fast als Auftakt zum erwartenden Kabarettprogramm erschien. Selbst der eher nüchterne Kassenbericht wurde von Schatzmeisterin Martina Bay amüsant vorgetragen, zumal sie ihren Vortrag mit einem Vereinsguthaben von 2600 Euro abschließen durfte. "Deshalb können wir uns auch mal wieder einen etwas teureren Künstler leisten", verkündete sie den Beschluss des Vorstands.

Doch zunächst gab es eine kurze Rückschau auf die Veranstaltungen des Vorjahres. Die Anmerkung "Es waren eigentlich alles Höhepunkte", fand im Mitgliederkreis begeisterte Zustimmung. Dennoch sei der 20. Geburtstag des 1997 gegründeten Kulturvereins fraglos etwas Herausragendes in der Veranstaltungsreihe gewesen. Der erstmals im Februar 2018 organisierte Weiberfasching soll nach Meinung aller unbedingt wiederholt werden.

In den verbleibenden neun Monaten dürfen die Vereinsmitglieder und alle Hammelburger wieder mit einigen Überraschungen rechnen, ist der Vorstand überzeugt, auch wenn die Veranstaltungsreihe etwas ausgedünnt worden sei. "Seien Sie mutig, seien Sie stark", wurden die Anwesenden zum Beispiel auf die Kabarettistin Lisa Eckart eingestimmt, die als nächste Veranstaltung am 3. Mai mit ihrem Programm "Als ob Sie Besseres zu tun hätten" ins Wasserhaus kommen wird. "Irgendwann im August" sollen sich die Mitglieder auf eine Spontanfete auf dem Viehmarkt einstellen. Nähere Informationen wird es auf den üblichen Kanälen geben, vor allem aber auf der kürzlich neu gestalteten Homepage " www.kulturbunt.de" , auf der sämtliche Veranstaltungen sowie die Programmkino-Reihe aufgelistet sind und die engagierten Künstler vorgestellt werden.

Nach dem allgemeinen Dank an die Vorsitzende für "einigen frischen Wind", folgte der begeisterte Zuruf, der ganze Verein solle die nächsten 20 Jahre so weitermachen. Doch Wiederholungen werde es nicht geben, lehnte Vorsitzende Gerlach-Hirt einen solchen Wunsch ab, ebenso wenig wie ein Rockkonzert. Auf Wiederholung erfolgreicher Veranstaltungen will der Vorstand bewusst verzichten, "um mehr Platz für Neues zu haben". Für Rockkonzerte gebe es andere Veranstalter, mit denen "Kulturbunt" aber im Einzelfall gern zusammenarbeiten könne. Den Wunsch nach zusätzlichen Veranstaltungen will man gern erfüllen, wenn die Organisation nicht allein am Vorstand hängenbleibt, sondern "mehr Unterstützung aus dem Mitgliederkreis kommt", forderte die Vorsitzende alle Anwesenden zu verstärkter Aktivität auf.