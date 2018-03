Verein "Forum ganzheitliche Gesundheit" wächst

Die Jahreshauptversammlung des Vereins "Forum ganzheitliche Gesundheit e.V." fand in den Räumen des Kulturraums 43 in Johannisthal statt. Wie die Vorsitzende Loretta Steinhäuser berichtete, hat der Verein zurzeit 76 Mitglieder. Im Jahre 2017 kamen sieben neue Mitglieder hinzu, die an diesem Abend vorgestellt wurden. Als Überraschung hatte Karin Müller zwei Tänze vorbereitet, die von den Mitgliedern begeistert aufgenommen und gemeinsam durchgeführt wurden.

Zu den vielen Aktivitäten des Vereins, die die Vorsitzende vorstellte, zählte etwa der erfolgreiche Spendenaufruf an 22 Firmen und Unternehmen im Landkreis Kronach für die Waldsofas auf dem Trimm-dich-Pfad-der Seele, die Teilnahme an den Rauhnächten der Mühle Hummendorf, am Kronacher Gesundheitstag und an der Gesundheitsmesse Bayreuth. Ein Erfolg sei mit 120 Gästen die Autorenlesung von Dr. med. Gerd Reuther ("Der betrogene Patient") gewesen, ebenso die Exkursion nach Greiz zum Thema "Energie anstatt Chemie", wo man einen guten Einblick in den Bereich der "Alternativ-Medizin" bekam.

Für 2018 wurden bereits einige Aktivitäten vorgestellt: Am 6. April ist Frühlingserwachen. Kinder und Eltern sind um 14 Uhr zum Pfad der Seele auf der Feste Rosenberg eingeladen. Dort darf jedes Kind von den Elfen, Feen und Osterhasen versteckte Geschenke suchen.

Am 22. Juni um 19 Uhr findet im Kulturraum eine Meditation zum Thema " Die Reise zu meiner Zirbeldrüse" statt. Am 13. Juli gibt es um 19 Uhr im Kulturraum Johannisthal eine Achtsamkeitsmeditation "Das Licht in mir". Interessierte sollten sich rechtzeitig melden. red