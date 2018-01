Verdiente Narren geehrt

Bei der Prunksitzung der Gauaschacher Carnevals Abteilung (GCA) ehrte Beirat André Köstner vom Fränkischen Fastnachtsverband verdiente Narren der GCA. Den Sessionsorden erhielten Margit Lilienweiß und Gerhard Scheuerer.

Lilienweiß ist aktives Mitglied seit 2004 und für Gastempfang, Sektbetreuung und Hallendekorationen mit zuständig. Zudem führt sie die Kostümbestandsliste, lieferte diverse Sketcheinlagen und war in der Session 2013/ 14 die GCA-Faschingsprinzessin. Scheuerer ist seit Gründung der GCA als Kassenwart verantwortlich, diverse Sketche der MSS und des "Trio" bereicherte er und tanzte von 1999 bis 2008 im Männerballett. Zudem war er in der Session 2006/ 07 als Faschingsprinz aktiv.

Mit der Ehrennadel des Fastnachtsverbandes Franken in Silber wurden Heike Schuldheis, Susanne Weber und Werner Vorndran für ihre langjährigen Aktivitäten ausgezeichnet. Schuldheis war langjährige Gesellschaftspräsidentin, sechs Jahre Sitzungspräsidentin und Prinzenpaarbeauftragte von 2008 bis 2011. Als Faschingsprinzessin grüßte sie in der Session 2011/12 und bereicherte verschiedene Sketche als Büttenrednerin.

Susanne Weber ist Mitbegründerin und Mitglied der GCA seit 2001 und aktuelle Gesellschaftspräsidentin. Sie hatte verschiedene Posten inne: So war sie Verantwortliche für die Organisation Wirtschaftsdienst, Verantwortliche für den Einkauf oder für Ehrungen. Sie wirkte als Büttenrednerin in Sketchen und ist Prinzenpaarbeauftragte seit 2008.

Werner Vorndran ist langjähriges Mitglied der GCA und bekleidete verschiedene Ämter. Er war als Büttenredner lange Jahre aktiv und ist der erste Ehrensenator der GCA. hkj