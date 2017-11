Verdi ehrt seine treuen Mitglieder

Der Verdi-Ortsverein Erlangen und Landkreis Erlangen Höchstadt kommt am Dienstag, 14. November, zur Jubilarfeier zusammen. Es werden Mitglieder für 25-, 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Anschließend wird Roland Hornauer einen Vortrag mit dem Thema "115 Jahre Gewerkschaft ÖTV/ver.di in Erlangen" halten. Die Veranstaltung findet im ATSV-Restaurant "Am Brucker Seela" in der Paul-Gossen-Straße 58 in Erlangen statt und beginnt um 17.30 Uhr. red