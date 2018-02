Verbotenes Messer und unter Drogeneinwirkung

Bei einem 58 Jahre alten Vietnamesen sind Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagmittag auf der A 9 fündig geworden. Sie kontrollierten den Autofahrer an der Rastanlage Fränkische Schweiz. Als sie im Fahrzeug ein verbotenes Butterflymesser und einen sogenannten "Bong" fanden, überprüften sie den Fahrer auf Drogeneinwirkung. Auch dieser Test verlief positiv, so dass der Vietnamese zur Blutentnahme musste und seinen Autoschlüssel abgeben musste. Gegen ihn wird neben der Drogenfahrt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.