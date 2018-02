Verband stark wie ein Baum

Der VdK-Kreisverband Kulmbach besteht heuer seit 70 Jahren. Aus diesem Anlass spendeten Oberbürgermeister Henry Schramm und Landrat Klaus Peter Söllner dem Sozialverband eine Kastanie. Diese fand nun an der Flutmulde ihren neuen Platz.

Die Flutmulde wächst und gedeiht: Nachdem 2014 der Umbau begonnen hatte, konnte im vergangenen Jahr der neue mäandrierende Verlauf des Weißen Mains freigegeben werden. Seitdem schlängelt sich das Flussbett durch vielseitig gestaltete Ufer- und Wasserbereiche, die Tieren und Pflanzen einen neuen Lebensraum bieten.

Der frisch gepflanzte Kastanienbaum ergänzt nun die dort entstandene Flora und Fauna: "Wir wollten dem VdK um Geschäftsführer Alexander Wunderlich etwas Brauchbares und Nützliches zu seinem Geburtstag schenken. Gemeinsam haben wir uns dann für eine Kastanie entschieden", erklärte Landrat Klaus Peter Söllner den Hintergrund der Spende.

In Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Hof hinsichtlich der Freiflächengestaltung der renaturierten Flutmulde wurde schließlich der neue Platz gefunden: direkt am Fußweg von der Andreas-Ströber-Straße kommend.

"Natürlich soll unser Geschenk auch etwas symbolisieren: So eine Kastanie kann einerseits viele Jahrhunderte alt werden, das waren sozusagen unsere Wünsche für den VdK als wertvoller und wichtiger Sozialverband unserer Stadt. Andererseits bedeutet das Pflanzen eines Baumes natürlich auch, dass hier etwas entsteht. Ähnlich ist es ja mit unserer Flutmulde, die nach und nach ihr neues Gesicht bekommt", so Henry Schramm.

Damit die Kastanie auch sofort erkannt wird, erhält sie noch ein Messingschild mit Aufschrift des Spendenanlasses. red