Feste

Dienstag

KissEvents UG:

Oktoberfest, Reitanlage Obere Saline, 19 Uhr; Einlass: 18 Uhr.

Poppenrother Musikanten:

"Open Ähre" mit traditioneller Blasmusik, am Wasserreservoir, 14.30 Uhr.

Mittwoch

KissEvents UG:

Oktoberfest, Reitanlage Obere Saline, 19 Uhr; Einlass: 18 Uhr.



Konzerte

Dienstag

Staatsbad Bad Kissingen:

Konzert mit den Waldzeller Musikanten, Wandelhalle, 10.30 Uhr. - Konzert mit dem Musikverein Rannungen, Wandelhalle, 15.30 Uhr. - Herbstkonzert mit dem Kurorchester, Regentenbau, Großer Saal, 19.30 Uhr.

Mittwoch

Staatsbad Bad Kissingen:

Konzert mit der Kurkapelle Bad Bocklet, Wandelhalle, 10.30 und 15.30 Uhr.



Öffnungszeiten

Dienstag

Hallenbad:

9 bis 17 Uhr.

KissSalis-Therme:

9 bis 22 Uhr.

Reitanlage Bad Kissingen:

8 bis 11, 14 bis 17, 18 bis 20 Uhr.

Wildpark Klaushof:

9 bis 18 Uhr.

Mittwoch

Bücherei Reiterswiesen:

16.30 bis 17 Uhr.

Hallenbad:

14 bis 19 Uhr.

Jugend- und Kulturzentrum:

13 bis 19 Uhr.

KissSalis-Therme:

9 bis 22 Uhr.

Kletterhalle des Alpenvereins:

19 bis 22 Uhr.

Kontaktpunkt:

12 bis 17 Uhr.

Museum Obere Saline:

14 bis 17 Uhr.

Stadtbücherei Bad Kissingen:

10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr.

Wertstoffhof der Stadt:

10 bis 18 Uhr.

Wertstoffhof des Landkreises:

8 bis 16.30 Uhr.

Wildpark Klaushof:

9 bis 18 Uhr.

Wärmestube des Vereins KIDRO:

8.30 bis 14.30 Uhr.



Politik

Mittwoch

Altstadträte:

Stammtisch, Landgasthof Wenzel in Arnshausen, 18 Uhr.

CSU-Ortsverband Hausen/Kleinbrach:

Stammtisch, "Fränkische Schmankerlstube" in Kleinbrach, 19.30 Uhr.

Freie Wähler:

Informationsabend "In Würde alt werden", Rotkreuzhaus, Am Steingraben 6, 19 Uhr.

Stadt Bad Kissingen:

Sitzung des Ausschusses für Baurecht, Städtebau und Umwelt, Sitzungssaal des Rathauses, 16 Uhr; zuvor Ortsbesichtigung, Treffpunkt vor dem Anwesen Kleinbracher Straße 35, 15.30 Uhr.



Rat und Hilfe

Dienstag

Weisser Ring Bad Kissingen:

Kriminalitätsopferhilfe, Tel.: 0971/627 18, AB geschaltet.

Mittwoch

Abnehmgruppe "Nie wieder dick":

Gruppentreffen (Näheres unter Tel.: 0971/5387 oder 01520/927 21 60), Bistro der KissSalis-Therme, 18 Uhr.

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Diözese Würzburg:

Beratung (Tel.: 0971/3051), Hartmannstraße 2 a, 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration:

Offene Sprechstunde der Migrationsberatungsstelle für erwachsene Zuwanderer, Columbiastraße 23, 13.30 bis 16 Uhr.

Hospizbüro Bad Kissingen:

Beratung und Information unter Tel.: 0971/78588 56 oder auch unter 0151/225 84920, Kapellenpfad 3, 9 bis 11 Uhr.

Kissinger Tafel:

Lebensmittelausgabe, alte Feuerwache, 12.30 bis 13.30 Uhr.

Kontaktpunkt:

Beratung mit Psychologin Angelika März 12.30 bis 17 Uhr.

Osteoporose-Selbsthifegruppe:

Kontakt unter Tel.: 0971/4239; Wassergymnastik, Frankenparkklinik, 17 bis 17.45 Uhr.

Rehasportgruppe Bad Kissingen:

Training: Gruppe A 17 Uhr, Gruppe B 18 Uhr, Gruppe C 17 Uhr, jeweils Hescuro-Klinik.

Rheuma-Liga:

Trocken- und Warmwassergymnastik, KissSalis-Therme, 16.30 Uhr.

Saaletal-Schule Bad Kissingen:

Beratungs- und Hilfsangebot für Eltern (Tel.: 0971/785 31 92), Saaletal-Schule, 14 Uhr.

Staatliches Schulamt, Beratungsstelle für Inklusion:

Telefonische Sprechstunde (Tel.: 0971/801 70 76), 12 bis 13 Uhr.

Weisser Ring Bad Kissingen:

Kriminalitätsopferhilfe, Tel.: 0971/627 18, AB geschaltet.



Vereine, Verbände und Kirchen

Dienstag

Filialgemeinde Winkels:

Federweißenwanderung nach Wirmsthal, Treffpunkt Alte Schule, 14 Uhr.

Kardinal-Döpfner-Museum:

Besichtigung nach Vereinbarung, Tel.: 0971/685 32 oder 0971/658 80, früheres Kloster Hausen.

"Menschen treffen Menschen":

Gesprächskreis, Café "Rossini", 19 Uhr.

Rakoczy-Bridge-Club:

Turnier, Groppstraße 3, 14.30 Uhr; Anmeldung unter Tel.: 0971/785 297 15.

Verein für Gartenbau und Landespflege Arnshausen:

Wanderung um Arnshausen, dann Brotzeit im Vereinsgarten, Treffpunkt an der Linde/Dorfmitte, 13 Uhr.

Mittwoch

Arbeiterwohlfahrt:

Stammtisch, Schuberts Wein & Wirtschaft, 19.30 Uhr.

Deutscher Frauenring:

Bericht von Christl Koska über die Biografie von Elly Heuss-Knapp, Hotel Wyndham Garden, Kaminzimmer, 15 Uhr.

Kath. Pfarrei Arnshausen:

Bibelkreis, Pfarrh., 19.30 Uhr.

Katholische Pfarrei Garitz:

Elternabend zur Erstkommunion, Pfarrzentrum, 20 Uhr.

Katholische Pfarrei Herz Jesu:

Sitzgymnastik und Sitztanz mit Edeltraud Kömm-Tauber, Gemeindezentrum, 15 bis 16 Uhr.

Kurseelsorge:

Mittwochsgespräch: Blick - Winkel - Veränderung, Salon am Schmuckhof, 19.30 Uhr.

Meditationsgruppe:

Treffen, "Yoga Bad Kissingen", Badgasse 3, 19.30 Uhr.

Mehrgenerationenhaus:

Offener Treff im Bistro 10 bis 17 Uhr; Spieletreff 14.30 Uhr.

Musikschule Bad Kissingen:

Probe 1. und 2. Klasse 15.15 Uhr, 3. bis 6. Klasse 16 Uhr, Jugendchor 17 Uhr.

Musikwerkstatt:

Musikalische Früherziehung, Steinstraße 29, 15 bis 16 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft "Jesus - Quelle des Lebens":

Infoabend für die Teilnehmer der Pilgerreise nach Israel, katholisches Gemeindezentrum, 19.15 Uhr.

Seniorengruppe "Mach mit":

Spielenachmittag, Mehrgenerationenhaus, 15 Uhr.

Staatsbad Bad Kissingen:

Wanderung zum Forsthaus Klaushof (mit Busfahrt), Treffpunkt Tourist-Information Arkadenbau, 14 Uhr.