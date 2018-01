Feste

KissEvents UG:

Oktoberfest, Reitanlage Obere Saline, 19 Uhr; Einlass: 18 Uhr.



Konzerte

Staatsbad Bad Kissingen:

Konzert des Kurorchesters, Wandelhalle, 10.30 und 15.30 Uhr. - Konzert mit dem Jugendblasorchester Scholz aus Geroda, Wandelhalle, 19.30 Uhr.



Öffnungszeiten

Hallenbad:

14 bis 18.30 Uhr.

Jugend- und Kulturzentrum:

13 bis 18 Uhr.

KissSalis-Therme:

9 bis 24 Uhr.

Kletterhalle des Alpenvereins:

19 bis 22 Uhr.

Kontaktpunkt:

12 bis 17 Uhr.

Museum Obere Saline:

14 bis 17 Uhr.

Reitanlage Bad Kissingen:

8 bis 11, 14 bis 17, 18 bis 20 Uhr.

Stadtbücherei Bad Kissingen:

12 bis 17 Uhr.

Wertstoffhof der Stadt:

8 bis 18 Uhr.

Wertstoffhof des Landkreises:

8 bis 16.30 Uhr.

Wildpark Klaushof:

9 bis 18 Uhr.

Wärmestube des Vereins KIDRO:

8.30 bis 13.30 Uhr.



Rat und Hilfe

Deutsche Rentenversicherung:

Kostenlose Beratung rund um die Rente durch Harry Sachtler, Tel.: 0971/699 20 40 oder 0151/579 518 31, Kurhausstraße 33 a.

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Diözese Würzburg:

Beratung (Tel.: 0971/3051), Hartmannstraße 2 a, 8 bis 12 Uhr.

Kontaktpunkt:

Seelsorgegespräche und Beratung mit Kurseelsorgerin Ursula Summa 11 bis 12.30 Uhr.

Mehrgenerationenhaus:

Computer- und Handy-Sprechstunde (Anmeldung: Tel.: 0971/699 33 81), 8.30 bis 9.30 Uhr.

Nachbarschaftshilfe:

Stammtisch, Café Kaiser, 14.30 Uhr.

Osteoporose-Selbsthifegruppe:

Kontakt unter Tel.: 0971/4239; Trockengymnastik Gruppe 1: 16 bis 16.45 Uhr, Gruppe 2: 16.45 bis 17.30 Uhr, jeweils Reha-Klinik am Kurpark.

Rheuma-Liga Bad Kissingen:

Trocken- und Warmwassergymnastik, KissSalis-Therme, 13, 14 und 15 Uhr.

Weisser Ring Bad Kissingen:

Kriminalitätsopferhilfe, Tel.: 0971/627 18, AB geschaltet.



Vereine, Verbände und Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde:

Eltern-Kind-Spielgruppe, Gemeindehaus, 9.30 Uhr.

Fliegerclub Bad Kissingen:

Clubabend, Vereinslokal in der Au, 19 Uhr.

Kardinal-Döpfner-Museum:

Besichtigung nach Vereinbarung, Tel.: 0971/685 32 oder 0971/658 80, früheres Kloster Hausen.

Katholische Pfarrei Hausen:

Bürostunde, Pfarrheim, 14 bis 15 Uhr.

Katholische Pfarrei Herz Jesu:

Gruppenstunde Ministranten, Pfarrzentrum, 17.30 Uhr.

Kegelclub "Unter uns" Bad Kissingen:

Kegeln, Zehnthalle Aschach, 19 Uhr.

Kurseelsorge:

Geistliche Wegbegleitung auf dem Weg der Besinnung, Transfer ab Schönbornstraße/Ludwigstraße, 14.30 Uhr.

Mehrgenerationenhaus:

Offener Treff im Bistro 10 bis 17 Uhr.

Pfadfinder:

Gruppenstunde Wölflinge (6- bis 10-Jährige) 18 bis 19 Uhr, Jungpfadfinder (10- bis 13-Jährige) 18 bis 19 Uhr, Pfadfinder (13- bis 16-Jährige) 17.30 bis 19 Uhr und Rover (Jugendliche ab 16 Jahren) 17 bis 18 Uhr, jeweils am Bismarckturm.

Pfarreiengemeinschaft "Jesus - Quelle des Lebens":

Willkommensfeier für die Fatimamadonna, Herz-Jesu-Kirche, 15 Uhr; danach Begegnung im Gemeindezentrum; Beichte 17.30 Uhr, Rosenkranzgebet 18.30 Uhr; Messe mit anschließender Lichterprozession, Herz-Jesu-Kirche, 19 Uhr.

Rhönklub Bad Kissingen:

Stammtisch, Teehaus, 14.30 Uhr. - Stammtisch auf der Kissinger Hütte, Treffpunkt Kissinger Hütte, 18 Uhr

Senioreninitiative "Mach mit":

Singkreis, Mehrgenerationenhaus, 14.30 Uhr.



Soldaten- und Reservistenkameradschaft Reiterswiesen:

Stammtisch, Vereinshaus "Krone", 19 Uhr.



Staatsbad Bad Kissingen:

Gästespaziergang zum Bismarckmuseum, Treffpunkt Tourist-Information Arkadenbau, 14 Uhr. - Nachtwächterrundgang, Treffpunkt Tourist-Information Arkadenbau, 21 Uhr.

TSV Bad Kissingen, Schach:

Training für Jugendliche, Schachzimmer im Saalbau, 14 bis 16 Uhr.