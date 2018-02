Veranstaltungen, Vereinstermine, Öffnungszeiten, Notdienst, Kino

Öffnungszeiten

Hallenbad:

14 bis 19 Uhr.

Jugend- und Kulturzentrum:

13 bis 19 Uhr.

KissSalis-Therme:

9 bis 22 Uhr.

Kletterhalle des Alpenvereins:

19 bis 22 Uhr.

Kontaktpunkt:

12 bis 17 Uhr.

Reitanlage Bad Kissingen:

8 bis 11, 14 bis 17, 18 bis 20 Uhr.

Wertstoffhof der Stadt:

10 bis 18 Uhr.

Wertstoffhof des Landkreises:

8 bis 16.30 Uhr.

Wildpark Klaushof:

9 bis 18 Uhr.

Wärmestube des Vereins KIDRO:

8.30 bis 14.30 Uhr.



Politik

Landratsamt:

Sitzung des Wirtschafts- und Umweltausschusses, "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach, 14 Uhr.



Rat und Hilfe

Al-Anon-Familiengruppe:

Treffen, Arkadenbau, 19 Uhr.

Anonyme Alkoholiker:

Zusammenkunft, Arkadenbau, 19 Uhr.

Bechterew-Gruppe:

Trocken- und Wassergymnastik, KissSalis-Therme, 16.30 Uhr.

Caritasverband:

Offene Sprechstunde der Suchtberatung (ohne Terminabsprache), Hartmannstraße 2 a, 9 bis 12 Uhr.

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Diözese Würzburg:

Beratung (Tel.: 0971/3051), Hartmannstraße 2 a, 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr.

Hospizbüro Bad Kissingen:

Beratung und Information unter Tel.: 0971/785 88 56 oder auch unter 0151/225 849 20, Kapellenpfad 3, 9 bis 11 Uhr.

Kontaktpunkt:

Seelsorgegespräche und Beratung mit Kurseelsorger Rainer Ziegler 13.30 bis 14.30 Uhr.

Malteser Hospizdienst:

Beratung und Information durch Petra Reith, Tel.: 0971/ 723 72 49.

Osteoporose-Selbsthilfegruppe:

Kontakt unter Tel.: 0971/4239; Wassergymnastik, Deegenbergklinik, 15.45 bis 16.30 Uhr. -

Gruppe 1: Wassergymnastik 15.45 bis 16.30 Uhr, Gruppe 2: Trockengymnastik 16.30 bis 17.15 Uhr, jeweils Reha-Klinik am Kurpark.

Parkklinik Heiligenfeld:

Vortrag zum Thema "Psychotherapieformen", Heiligenfeld Saal, 19.30 Uhr.

Rehasportgruppe Bad Kissingen:

Training: Gruppe A 17 Uhr, Gruppe B 17.15 Uhr, Gruppe C 18 Uhr, jeweils Hescuro-Klinik.

Rheuma-Liga Bad Kissingen:

Rheuma-Liga Bad Kissingen:

Happy Family in 3 D, FSK: ab 0 Jahre, 14.30 Uhr.

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs, FSK: ab 0 Jahre, 14.30 Uhr.

Kingsman: The Golden Circle, FSK: ab 16 Jahre, 17, 20.15 Uhr.

High Society - Gegensätze ziehen sich an, FSK: ab 12 Jahre, 17, 20.15 Uhr.

Barry Seal: Only in America, FSK: ab 12 Jahre, 18.15 Uhr.

Bullyparade, FSK: ab 6 Jahre, 20.15 Uhr.

Ärzte

Rettungsdienst/Feuerwehr:

? 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

? 116 117



Kinderarzt

Kinderarzt:

Bereitschaftspraxis im Leopoldina-Krankenhaus, Gustav-Adolf-Straße 6 - 8, Schweinfurt, ? 116 117, ab 19.30 Uhr,



Apotheke

Ab 8 Uhr für 24 Stunden

Ludwig-Apotheke:

Ludwig-Apotheke, Ludwigstraße 18, Bad Kissingen, ? 0971/2714,

ngstelefon: 0971/977 00; Trocken- und Warmwassergymnastik: KissSalis-Therme 13 und 14 Uhr, Reha-Klinik am Kurpark 17.30, 18.30 und 19 Uhr, Luitpold-Klinik 18 Uhr.

Weisser Ring Bad Kissingen:

Kriminalitätsopferhilfe, Tel.: 0971/627 18, AB geschaltet.



Vereine, Verbände und Kirchen

Lachclub:

Lach-Yoga, Caritasverband, Hartmannstraße 2a (Hinterhof), 19.30 Uhr.

Mehrgenerationenhaus:

Offener Treff im Bistro 10 bis 17 Uhr, Basteln von Fröbelsternen mit Annemarie Arnold 10 bis 11.30 Uhr, Canastakreis 14 Uhr.

Senioreninitiative "Mach mit":

Osteoporosegymnastik, Mehrgenerationenhaus, 10.30 Uhr.

Staatsbad Bad Kissingen:

Wanderung Terzenbrunn-Kapelle (mit Busfahrt), Treffpunkt Tourist-Info Arkadenbau, 14 Uhr. - Begrüßungsstunde mit dem Grand Portier, Rossini-Saal, 15 Uhr. - Geselliges Singen mit Edmund Seller und Robert Bauch, Wandelhalle, 16 Uhr.

Stammtisch "Einer steht immer" Poppenroth:

"Zur Traube"20.30 Uhr.

TSV Bad Kissingen, Abteilung Leichtathletik:

Sportabzeichen-Training (fällt bei Regen aus), Dr.-Hans-Weiß-Sportpark, 18 Uhr.