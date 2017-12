Veranstaltungen, Vereinstermine, Öffnungszeiten, Notdienst, Kino

Konzerte

Staatsbad Bad Kissingen:

Konzert des Kurorchesters, Wandelhalle, 10.30, 15.30 und 19.30 Uhr.



Kulturelles

Seniorenuniversität:

"1755 - 1825: eine Ära der Revolutionen", Vortrag von PD Dr. Hans-Peter Baum, Sparkassen-Pavillon, 16 Uhr.



Flohmarkt

Saaletal-Schule:

Flohmarkt, Second-Hand-Laden in der Schule, 10 bis 13 Uhr.



Öffnungszeiten

Bücherei Arnshausen:

16.30 bis 18 Uhr.

Hallenbad:

14 bis 19 Uhr.

Jugend- und Kulturzentrum:

13 bis 19 Uhr.

KissSalis-Therme:

9 bis 22 Uhr.

Kletterhalle des Alpenvereins:

Ab19.30 Uhr (nur für Mitglieder).

Kontaktpunkt:

12 bis 17 Uhr.

Museum Obere Saline:

14 bis 17 Uhr.

Reitanlage Bad Kissingen:

8 bis 11, 14 bis 17, 18 bis 20 Uhr.

Stadtbücherei Bad Kissingen:

14 bis 19 Uhr.

Wertstoffhof der Stadt:

10 bis 18 Uhr.

Wertstoffhof des Landkreises:

8 bis 16.30 Uhr.

Wildpark Klaushof:

9 bis 18 Uhr.

Wärmestube des Vereins KIDRO:

8.30 bis 16 Uhr.



Rat und Hilfe

Ambulante Herzsportgruppen:

Übungsgruppen 16.30 und 17.30 Uhr, Trainingsgruppe 18.45 Uhr, jeweils Deegenbergklinik.

Caritasverband:

Infostand zum Welt-Alzheimertag, vor der Herz-Jesu-Kirche, 10 bis 13 Uhr.

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Diözese Würzburg:

Beratung (Tel.: 0971/3051), Hartmannstraße 2 a, 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Hospizbüro Bad Kissingen:

Beratung und Information unter Tel.: 0971/785 88 56 oder auch unter 0151/225 849 20, Kapellenpfad 3, 14 bis 16 Uhr.

Kidro-Drogenhilfe Bad Kissingen:

Sprechzeit des Streetworkers Christian Fenn, Tel.: 0971/699 38 03, Maxstraße 40, 14 bis 16 Uhr; sonst Kontakt unter 0170/852 51 80.

Kontaktpunkt:

Seelsorgegespräche und Beratung mit Kurseelsorger Rainer Ziegler, Von-Hessing-Straße 1, 14.30 bis 16 Uhr.

Mehrgenerationenhaus:

Computer- und Handy-Sprechstunde (Anmeldung: Tel.: 0971/699 33 81), 9.30 bis 11.30 Uhr.

Rehasportgruppe Bad Kissingen:

Jahreshauptversammlung, Hescuro Klinik, 16 Uhr. - Training: Gruppe A, Hescuro-Klinik, 17.15 Uhr.

Rheuma-Liga Bad Kissingen:

Trocken- und Warmwassergymnastik: KissSalis-Therme 16, 16.30 und 17 Uhr, Frankenparkklinik 17 und 18 Uhr,

Hescuro-Klinik 17.30 und 18 Uhr.

Sozialpsychiatrischer Dienst:

Offener Treff für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige, Treffpunkt im Eingangsbereich der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen, Steinstraße 2, 13.30 bis 15.30 Uhr.

Weisser Ring Bad Kissingen:

Kriminalitätsopferhilfe, Tel.: 0971/627 18, AB geschaltet.



Vereine, Verbände und Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde:

"Kaffee unterm Kirchturm", Thema "Kirche online, Kirche und Kunst", ev. Gemeindehaus, 14.45 Uhr.

Kardinal-Döpfner-Museum:

Besichtigung nach Vereinbarung, Tel.: 0971/685 32 oder 0971/658 80, früheres Kloster Hausen.

Katholische Pfarrei Herz Jesu:

Offener Bibel- und Gebetskreis, "Quelle", Hartmannstraße 4, 19.30 Uhr.

Mehrgenerationenhaus:

Offener Treff im Bistro 10 bis 17 Uhr, Sprach-Café 10 bis 12 Uhr.Musikwerkstatt:

Zap Dou Amateurtheater, in den Räumen der Musikwerkstatt, 20 Uhr.

Rakoczy-Bridge-Club:

Turnier, Groppstraße 3, 14.30 Uhr; Anmeldung unter Tel.: 0971/785 297 15.

Rhönklub Bad Kissingen:

Seniorenwanderung zur "Hohen Hölle" auf dem Himmeldunk-Berg, Treffpunkt DAV-Zentrum, 10 Uhr.

Rotes Kreuz Bad Kissingen:

Seniorengymnastik, Rotkreuzhaus, Hartmannstraße 25, 9.30 Uhr.

Senioreninitiative "Mach mit":

Treffen des Veeh-Harfen-Ensembles, evangelische Kirche Bad Bocklet, 18.45 Uhr.

Staatsbad Bad Kissingen:

Führung durch Altstadt und Kurgebäude, Treffpunkt Tourist-Information Arkadenbau, 14 Uhr.

TSVgg Hausen:

Beginn des Kurses Bewegung mit dem Ball für die Jugend U12 weiblich, Mehrzweckhalle, 17.30 bis 19 Uhr.

Verein für Deutsche Schäferhunde:

Übungsstunden, Vereinsgelände in der Kiefernstraße in Reiterswiesen, 18 Uhr.

Volkshochschule:

Anmeldung für das neue Kursprogramm, Vhs-Büro, 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr.