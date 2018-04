Veranstaltung im Detail

Veranstalter sind der Arbeitskreis Asyl Kronach und das KAB-Bildungswerk Bamberg in Kooperation mit lagfa bayern (Miteinander leben - Ehrenamt verbindet: Integration durch bürgerschaftliches Engagement) sowie das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement KoBE im Landkreis Kronach. Gefördert wird die Veranstaltungsreihe vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!", vom bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration sowie vom Landkreis Kronach.



Termin Samstag, 7. April: "Begegnungstag für Weltbürgerinnen" - Tanz/Entspannung und Kreativität mit Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, Beginn: 10 Uhr: Gemeindehaus an der Christuskirche, Johann-Nikolaus-Zitter-Str. 2 a in Kronach. hs