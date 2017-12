VdKler erlebten ein buntes Programm

Vorweihnachtliche Stimmung herrschte bei der Feier des VdK-Ortsverbandes. Das Nebenzimmer im Gasthaus am Schloss war bis auf den letzten Platz besetzt. Katja Zürl und ihre Helferinnen hatten ein buntes Programm arrangiert. Mit musikalischen Einlagen auf dem Piano erfreute die Schülerin Lea Berger, und Werner Wientzek begleitete die gemeinsam gesungenen weihnachtlichen Lieder mit seiner Gitarre. Katja Zürl, Hermine Hoch-Schaefer und Simone Berger trugen Gedichte und weihnachtliche Geschichten vor. Erika Thein, die sich für das Gelingen der Feier besonders engagiert hatte, erfreute mit der Weihnachtsgeschichte in Gedichtform. Erfreut nahmen alle Anwesenden zum Abschluss ein Nikolausgeschenk und einen Adventsstrauß in Empfang. sch