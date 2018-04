VdKler besuchen das Glascafé

Die angemeldeten Teilnehmer des VdK Burgkunstadt treffen sich am heutigern Mittwoch um 14.15 Uhr vor der Behindertenwerkstatt in Neuensee (Glascafé) und in Schney ab 16.45 Uhr vor dem Schloss. Nach der Führung in der Frankenakademie sind Plätze zum Abendessen reserviert. Bei Rückfragen können Teilnehmer VdK-Vorsitzende Sylvia Heib, Telefonnummer 09572/2887, kontaktieren. she