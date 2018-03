VdK Windheim sucht Zweiten Vorsitzenden

Der VdK-Ortsverband Windheim blickte in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Löffler auf ein erfolgreiches Jahr zurück und ehrt treue und verdiente Mitglieder. Im vergangenen Jahr konnte man zehn neue Mitglieder aufnehmen. Dem standen drei Sterbefälle und eine Abmeldung gegenüber. Aktuell hat man dadurch 93 Mitglieder.

Schriftführerin Antonie Schneider verlas das Protokoll. Vorsitzender Josef Trebes informierte, dass von den 93 Mitgliedern das jüngste 21, das älteste Mitglied 92 Jahre alt sei. Der Vorstand nahm an etlichen überregionalen Sitzungen und Veranstaltungen teil. Der Ortsverband hielt einen Familiennachmittag, war zu einem Tagesausflug in München und nahm am Gottesdienst und an der Kirchenparade zum Volkstrauertag teil.

Die Sammlung helft Wunden heilen wurde erfolgreich durchgeführt. Dafür dankte Trebes den couragierten Sammlern Erika Löffler, Gerti Hartlöhner, Irmi Neubauer, Antonie Schneider und erstmals Gerlinde und Heinz Löffler, die in Kehlbach die Haussammlung durchführten. Für die Geburtstagsbesuche dankte der Vorsitzende Erika Löffler und Ursula Trebes.



Leichtes Plus

Kassier Heinrich Schneider gab einen Einblick in die Kasse, die mit leichtem Plus abgeschlossen werden konnte.

Bürgermeister Thomas Löffler lobte die emsige Arbeit des Ortsverbandes. Es stecke viel Idealismus und ehrenamtliches Engagement dahinter.

Kreisvorsitzender Heinz Hausmann hob hervor, dass sich der VdK nun seit über 70 Jahren für die Belange sozial schwächerer Menschen einsetze und für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfe. Mit seinen 39 Ortsverbänden, die in der Kreisgeschäftsstelle verwaltet werden, habe der Kreisverband Kronach ein gutes Verhältnis zum VdK-Sozialverband Bayern. Dennoch sind die Aktivitäten der Ortsverbände sehr wichtig und müssen in den Dörfern bleiben.



Ehrungen

Hausmann konnte zusammen mit Vorsitzendem Josef Trebes und Bürgermeister Thomas Löffler die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und für Verdienste im ehrenamtlichen Engagement im Vorstand durchführen. Zehn Jahre im Ehrenamt tätig sind Erika Löffler und Hermann Neubauer. Sie erhielten Urkunde und Anstecknadel. Das Treueabzeichen für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Günter Künzel, Erika Löffler, Reinfried Löffler, Kurt Pröschold und Robert Russ überreicht. Die Treuenadel für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Rolf Schorn und Ursula Trebes.

Aus gesundheitlichen Gründen legte Zweiter Vorsitzender Reinfried Löffler sein Amt nieder. Leider fand sich in der Versammlung kein Nachfolger für ihn, so dass die Position vorerst vakant bleibt.



Dank an alle Helfer

Zum Schluss der Versammlung dankte der Vorsitzende all seinen Vorstandsmitgliedern und fleißigen Helferinnen und Helfern, insbesondere den Kuchenbäckerinnen Antonie Schneider, Marlene Neubauer, Irmi Neubauer, Gerlinde Löffler und Ursula Trebes. eh