Vdk verlieh goldene und silberne Ehrennadeln

Die Ehrungen für jahrzehntelange Mitgliedschaft standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Marktleugast. Für 30-jährige Treue und Engagement empfingen Christiane Friedrich, Anni Trensch, Arthur Fießmann und Eugen Pittroff die Ehrennadel des VdK Bayern in Gold aus den Händen des stellvertretenden VdK-Kreisvorsitzenden Marc Benker, der Ortsvorsitzenden Brigitte Kellner und des Bürgermeisters Franz Uome.

Lohn für ihre 25-jährige Mitgliedschaft war ebenso für Sabine Buß, Erika Fießmann, Gerlinde Gröpel, Renate Kießling, Petra Weiß, Karlheinz Klier, Arkadius Schmidt, Winfried Winkler und Gerhard Wirth die Ehrennadel in Gold. Zehn Jahre gehören Ursula Bauch, Petra Bauer, Katalin Hahn, Karin Hoch, Elisabeth Käppel, Petra Korduan-Knoll, Yvonne Lettau, Marika Nölscher, Elisabeth Ziegler, Angelika Zöbisch-Greim, Karl Grimm, Oliver Klier, Jürgen Lauterbach, Josef Schott, Alexander Stölzel, Thomas Thalheimer und Alexander Wintchen dem Sozialverband an: Sie bekamen die VdK-Nadel in Silber angesteckt.

Ortsvorsitzende Brigitte Kellner betonte, dass die Mitgliederzahl des VdK-Landverbands nach wie vor steige und die Zahl von 677 000 Personen überschritten habe. Nach 24 Neueintritten hat der Ortsverband Marktleugast 311 Mitglieder.

Die örtlichen Mitarbeiter brachten neben den Präsenten bei 33 Geburtstagen viel Zeit für eine längere Unterhaltung mit den Jubilaren mit. "Unsere VdK-Arbeit hat vor Ort ihren Schwerpunkt, denn Zukunft braucht Menschlichkeit", betonte Brigitte Kellner. Kassier Matthias Wunderlich berichtete, dass die Haussammlung "Helft Wunden heilen" 169 Euro erbrachte. "Die steigenden Mitgliederzahlen sind ein Zeichen, dass in unserer Bundesrepublik Deutschland etwas in der Gesellschafts-, Renten- und Gesundheitspolitik nicht in Ordnung ist", betonte der stellvertretende Kreisvorsitzende Marc Benker. kpw