VdK und Seniorenbeirat fahren nach Nürnberg

Am 1. März unternimmt der VdK KV Kronach gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt Kronach eine Busfahrt zur "Inviva" nach Nürnberg. Diese Messe ist besonders für die Generation 50 plus gedacht. Über 200 Aussteller, Vorträge, Vorführungen und Mitmachaktionen geben wertvolle Anregungen zur Gesundheit und für die Freizeit. Sängerin Cindy Berger vom früheren Duo Cindy und Bert wird für Unterhaltung sorgen. Parallel dazu findet auch die große Freizeitmesse statt. Für VdK-Mitglieder ist der Eintritt für beide Messen frei. Für Nichtmitglieder (Rentner) kostet die Tageskarte für die zwei Messen 8,50 Euro, Die Fahrtkosten betragen zehn Euro. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Kaulanger. Zustieg in nördlichen Ortschaften möglich.Anmeldung bei Hanni Wachter (Tel. 09261/20561) oder der VdK-Geschäftsstelle (09261/ 2291). red