VdK: Stark für die Schwachen

Ortsvorsitzender Ottmar Vonbrunn zog bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Mainroth eine positive Jahresbilanz. Höhepunkt sei die Feier zum 70-jährigen Bestehen des Ortsverbandes gewesen.

Vonbrunn lobte Renate Schmidt für ihre Arbeit als Frauenbeauftrage, besonders im Bezug auf Kranken- und Geburtstagsbesuche von Mitgliedern.

Ein großes Anliegen war im letzten Jahr für den VdK-Ortsverband Mainroth das Thema "Weg mit den Barrieren gewesen. Nach einer zweiten Ortsbesichtigung mit Bürgermeisterin Christine Frieß werde nun geprüft, welche Verbesserungsmöglichkeiten seitens der Stadt Burgkunstadt möglich sind.

Zufrieden war Ottmar Vonbrunn mit der barrierefreien Sanierung des Kirchplatzes in Mainroth. Besonders stolz zeigte sich der Vorsitzende , dass in seiner zweijährigen Amtszeit trotz acht Sterbefällen und einem Übertritt der Mitgliederstand von 68 auf 78 gesteigert werden konnte. "Die Menschen wissen, dass der VdK ein streitbarer Sozialvertreter für sie und ihre Anliegen ist. Dies wird in Zeiten sozialer Ungerechtigkeiten in vielen Lebenslagen von Menschen immer deutlicher."

Der Dritte Bürgermeister Burgkunstadts, Manfred Hofmann, zeigte auf, dass sich aus dem Kriegsopferverband, der Hilfe zur Selbsthilfe war, ein moderner Sozialverband gebildet hat, der sich als Anwalt für Hilfesuchende und Schwächere in der Bevölkerung starkmacht. Er wünschte seitens der Stadt Burgkunstadt dem VdK-Ortsverband Mainroth alles Gute und viel Erfolg in seinen sozialen Bestrebungen.

Kreisvorsitzender Heinz Wittmann zeichnete zusammen mit Vonbrunn langjährige Mitglieder aus: für zehn Jahre Heidi Göllert, für 20 Jahre Eveline Reindl, für 25 Jahre Gerhard Sterzer und Therese Stehl und für 30 Jahre Heidemarie Krüger. Roland Dietz