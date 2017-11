VdK-Ortsverband Scheßlitz ehrt treue Mitglieder

Bei seiner Jahreshauptversammlung blickte der VdK-Ortsverband Scheßlitz auf ein ereignisreiches Jahr zurück. So wurden neben vielen Veranstaltungen und Beratungen wieder über 60 Geburtstagsjubilare und viele Kranke besucht.

Bei der Totenehrung musste der Ortsverband an 21 Verstorbene gedenken - so viele wie noch nie.

Nach den Rückblicken und den Grußworten von Zweitem Bürgermeister Holger Dremel bilanzierte die stellvertretende Kreisvorsitzende Ingeborg König-Fischer die Arbeit des VdK, insbesondere auch im Nachgang der Bundestagswahl. Der große Sozialverband werde sich auch zukünftig mit einmischen und genau darauf achten, ob die Belange ihrer Mitglieder Berücksichtigung finden, insbesondere in die momentanen Koalitionsverhandlungen.

Zum Schluss wurden zahlreiche Mitglieder für 10, 20, 25 und

40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Aus dem Vorstand wurden Oskar Götz für fünf Jahre Mitarbeit und Rosi Vogel sogar für 20 Jahre Vorstandstätigkeit geehrt. red