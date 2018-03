VdK leistet Pionierarbeit

Der VdK-Ortsverband Wirsberg präsentierte sich im zurückliegenden Jahr nach den Worten von Bürgermeister Hermann Anselstetter wiederum in bester Verfassung: "Das sind Jahresberichte, wie man sie selten hört, erfolgreich und mit einem reichhaltigen Jahresprogramm."



310 Mitglieder

Ortsvorsitzender Thomas Steinlein erinnerte in seinem Jahresbericht an die 70-Jahr-Feier des Ortsverbandes, bei der Bürgermeister Hermann Anselstetter mit einer Gedenkmedaille des Sozialverbandes VdK Bayern durch den stellvertretenden Landesvorsitzenden Hellmut Ott ausgezeichnet wurde.

Steinlein ging kurz auf die einzelnen Veranstaltungen während des vergangenen Jahres ein und berichtete, dass der Ortsverband nach 11 Neuaufnahmen nunmehr 310 Mitglieder zählt. Damit hat der VdK Wirsberg prozentual zu den Einwohnern die höchste Mitgliederzahl im Kreisverband Kulmbach.

Betreuerin Irmtraud Ackermann verwies auf insgesamt 67 Termine, die von ihr und Rosemarie Hübner wahrgenommen wurden. Ein Highlight war die Ausflugsfahrt nach Norddeutschland. Für dieses Jahr ist die Urlaubsfahrt vom 4. bis 8. Juli an den Wörther See geplant.

Schatzmeister Willi Pöhlmann stellte fest, dass der Ortsverband auf gesunden Füßen steht und die Sammlung "Helft Wunden heilen" einen Betrag von 924 Euro ergab.

Bürgermeister Hermann Anselstetter bezeichnete den VdK-Ortsverband Wirsberg als Motor des sozialen Fortschritts: "Da meine ich nicht nur die ganzen Gesetzgebungsdinge. Sozialer Fortschritt heißt, wenn sich ein VdK-Ortsverband um seine Mitglieder bemüht, die Anliegen aufnimmt, wie zum Beispiel der VdK-Kreisgeschäftsführer Alexander Wunderlich bei seinen Sprechstunden in unserem Rathaus oder der Vorsitzende Thomas Steinlein.



Verdienstvolle Betreuungsarbeit

Dabei würdigte der Bürgermeister auch die hervorragende Betreuungsarbeit von Irmtraud Ackermann und Rosi Hübner mit einem tiefen menschlichen Miteinander:

"Sich den Mitgliedern zuwenden zum Geburtstag, bei anderen Festlichkeiten und auch bei Krankheiten. Da einfach die Gelegenheit zu geben, miteinander zu reden und auch manche Sorge los zu werden. Das ist in unserer modernen Zeit der wertvollste soziale Fortschritt, den man in einer Gemeinde erlangen kann."

Stellvertretender VdK-Kreisgeschäftsführer Walter Herrmann nahm noch eine Reihe von Ehrungen vor.



Ehrungen

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Guido Hereth, Jürgen Ludwig, Ramona Müller, Willi Pöhlmann, Ilse Raithel, Elfriede Reh, Dr. Maria Seiferth-Protzner, Bernhard Ströhlein, Inge Vogler, Markus Wanderer, Dieter Potzel, Erwin Zahl, Gerhard Schelhorn, Sieglinde Borg, Thomas Specht, Manuela Hohner, Helmut Steinlein.

25 Jahre dabei ist Rosemarie Hübner, 30 Jahre Anna Pausch. Werner Reißaus