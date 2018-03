VdK konnte 600. Mitglied in seinen Reihen begrüßen

Der VdK Ortsverband Ebermannstadt hielt seine Jahresversammlung im Gasthof Resengörg. Vorsitzender Ludwig Schmitt betonte in seiner Ansprache, dass eine starke Organisation wie der VdK wichtig sei, denn nur so könne man in der Politik etwas erreichen. Vor den Bayerischen Sozialgerichten werden Schmitt zufolge 40 Prozent aller Klagen im Schwerbehindertenrecht und 35 Prozent aller Klagen in Rentenversicherungsangelegenheiten vom VdK geführt.

Sein besonderer Dank galt den Mitarbeitern im Ehrenamt, die sich im Ortsverband EBS mit viel Herzblut, Zeit und Gemeinschaftsgeist engagieren.

Nach dem Rückblick auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr durch Zweite Vorsitzende Bärbel Stief stand ein besonders freudiges Ereignis an: Der Ortsverband konnte Günther Haas als 600. Mitglied in seinen Reihen aufnehmen. Mit einem prächtigen Präsentkorb wurde Haas begrüßt. Damit hat sich der Mitgliederstand des Ortsverbandes in den letzten Jahren von 300 auf aktuell sogar 617 erhöht.

Schließlich stand noch die Ehrung zahlreicher Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit zum VdK an. Für 20 Jahre Treue wurden Heinrich Backer, Reinhold Bernard, Ludwig Brütting, Georg Burkard, Inge Dennerlein, Gunda Dittrich, Wassim El- Aissami, Oskar Erlwein, Thomas Günzel, Georg Held, Heidemarie Link, Adelheit Lorke, Pickel Dieter, Norbert Riedel, Werner Reinhart, Brigitte Schuster und Karin Stein ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Erika Gajek, Caecilia Herbst, Jürgen Klockow und Bärbel Stief dabei und 30 Jahre Mitglied sind Eberhard Buhl und Erhard Herlitz. Sie erhielten von den beiden Vorsitzenden Urkunden und Ehrennadeln überreicht.

HelmutVogler