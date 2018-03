VdK kann seine Mitgliederzahl stabil halten

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Theisenort standen neben den Berichten der Funktionsträger ein Referat von Roland Pyka, dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Kronach, und die Ehrung von der langjährigen Frauenvertreterin Anneliese Tarantik für 20-jährige Treue.

Vorsitzender Peter Wenzel freute sich im Kulturraum Untere Schule über die gute Zusammenarbeit innerhalb des Ortsverbandes mit den Unterstützern sowie der Kreisgeschäftsstelle und dem Kreisverband.

In seinem Jahresbericht ging Wenzel auf einige Vereinsdaten ein. Die Mitgliederzahl liegt stabil bei über 80 und am 26. Mai 1948 wurde der Ortsverband gegründet. Es fanden zwei Vorstandssitzungen statt, etliche Haus- und Geburtstagsbesuche wurden in Zusammenarbeit mit den Frauenvertreterinnen Liane Backert und Angela Backert durchgeführt und zum Jahresabschluss hatte man eine Weihnachtsfeier mit Ehrungen.

Im Rahmen der Hauptversammlung gab es einen Vortrag von Eugen Hügle von der Kripo Coburg zum Thema: "Gesundes Misstrauen schützt vor Ganoven" und "Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen". Vorgenommen wurde die Sammlung "Helft Wunden heilen". Gedankt wurde hierzu den Spendengebern und Sammlern.



Frühjahrswanderung am 21. April

Ein fester Bestandteil der Vereinsarbeit ist die Teilnahme am Volkstrauertag und den Veranstaltungen auf Kreis- beziehungsweise Bezirksebene. Für den 21. April ist eine Frühjahrswanderung geplant.

Gruß- und Dankesworte für die Arbeit des VdK sprachen Pfarrer Gerald Munzert und der Dritte Bürgermeister von Küps, Thomas Meyer.

Roland Pyka von der Kreisverkehrswacht Kronach konnte unter dem Motto: "Sicher im Alter unterwegs" mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis bestens informieren.

Dieter Wolf