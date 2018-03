VdK ist inzwischen zweitgrößter Verein in Heroldsbach

31 Mitglieder wurden bei der Jahreshauptversammlung des VdK Heroldsbach geehrt, unter ihnen Andreas Fürst für 40 Jahre Mitgliedschaft. Erster Vorsitzender Georg Schmitt stellte in seinem Jahresrückblick fest, dass die Mitgliederzahl inzwischen auf 446 angestiegen ist und der VdK-Ortsverband inzwischen der zweitstärkste Verein in der Gemeinde Heroldsbach ist.

Man möchte das Gemeinwohl im Verein auch weiterhin fördern und stützen, was auch im vergangenen Jahr durch neun Veranstaltungen wie Muttertagsfeier,Weihnachtsfeier, Kaffeenachmittage und zwei Ausflüge erfolgt ist.

Schmitt hob auch das soziale Engagement des Vereins hervor. So machten Ausschussmitglieder 21 Krankenbesuche im Krankenhaus und zu Hause. Dazu kanen noch 14 Geburtstage. Die Schriftführein Ottilia Weiman berichtete über die Veranstaltungen des letzten Jahres. Kassenwart Rolf Karl machte mit einigen Zahlen deutlich, dass die Mitgliedsbeiträge und Spenden meist wieder an die Mitglieder zurückfließen.

Stellvertretend für den erkrankten Kreisgeschäftsführer war die stellvertretende Kreisvorsitzende Heidi Förtsch nach Heroldsbach gekommen. Sie berichtete u. a., dass die Mitgliederzahl in Oberfranken inzwischen die 100 000er Marke erreicht hat. Auch im Kreis Forchheim sind es wieder 9 Prozent mehr VdK-Mitglieder geworden. Heidi Förtsch machte einen Streifzug über die sozialen Leistungen des VdK und bat um Mitgliederunterstützungen bei Großveranstaltungen, so z. B. am 28. April in der Jahnhalle in Forchheim.

Geehrt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft Andreas Fürst, für 30 Jahre Katharina Kraus aus ,Heroldsbach und Katharine Kraus aus Thurn, für 25 Jahre Alois Eisen, Juliane Sauer, Hans Schleicher, Erich Walter, Otto Mauser, Gerlinde Kraus, Franz Josef Schmitt, Fritz Weizenfelder, Martin Schleicher, Adolf Messbacher und Andreas Siebenhar. Weitere Mitglieder wurden für zehn Jahre geehrt. red