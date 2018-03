VdK: Frauenvertreterin Else Weber hört nach 31 Jahren auf

Der VdK-Ortsverband Burggrub-Haig-Neuhaus- Schierschnitz bestätigte mit einstimmigem Vertrauensvotum Vorsitzende Maria Förtsch, die für weitere vier Jahre den einzigen grenzübergreifenden (mit Thüringen) VdK-OV in Bayern anführen wird. Zuvor konnte sie in ihrem Bericht erfreut mitteilen, dass der OV um sechs Mitglieder auf 106 Mitglieder gewachsen sei. Etwas melancholischer wurde es, weil man Else Weber, die 31 Jahre ununterbrochen Frauenvertreterin im OV war, auf eigenen Wunsch aus diesem Amt verabschieden musste. Sie habe diese Aufgabe gern gemacht und mit ihrer Vertreterin Christa Kern zusammen auch viel Spaß in der Ausführung dieses wichtigen Ehrenamtes gehabt. Vielen einsamen Menschen habe man mit Besuchen bei Geburtstagen oder bei Krankheit eine große Freude gemacht. Bis zum heutigen Tag war Else Weber eine zuverlässige Frauenvertreterin und große Hilfe im Vorstand, dankte Maria Förtsch. Dank sprach die Vorsitzende auch Manfred Ehrsam aus, der die Betreuung im Namen des Vorstands in Neuhaus- Schierschnitz mit großem Engagement durchführt. In der anschließenden Neuwahl wurde Birgit Becher zur Nachfolgerin von Else Weber als Frauenvertreterin gewählt. In ihrem Bericht bezeichnete Förtsch die Sammlung "Helft Wunden heilen" in den Ortsteilen Burggrub und Haig mit 930 Euro als äußerst erfolgreich. Im Ausblick hob sie die geplante 70-Jahr-Feier hervor, die am 17. November stattfinden wird. Nachdem Kassier Reinhard Glier von einem positiven Kassenstand berichtet hatte, bestätigte Kreisgeschäftsführerin Anja Schmidt die ordnungsgemäße Buchführung. Die Kreisgeschäftsführerin lobte die gute Arbeit des Vorstandsteams im OV Burggrub-Haig-Neuhaus- Schierschnitz. Dieser OV gehöre zu den mitgliedsstärksten OV des 5662 Mitglieder zählenden VdK-Kreisverbandes Kronach.

In der Geschäftsstelle Kronach wurden im abgelaufenen Jahr 3584 Beratungen durchgeführt und 851 Anträge gestellt, 216 Widersprüche und 55 Klagen wurden geführt. Schwerbehindertenrecht und Rentenrecht nannte sie als Spitzenreiter der sozialrechtlichen Beratungen. Kreisgeschäftsführerin Schmidt wies auf eine geplante Großveranstaltung im Blick auf die Landtagswahl für den Wahlkreis Kronach/Lichtenfels im Schützenhaus Kronach hin, die am 7. Juli stattfinde. 2. Bürgermeister Siegfried Weißerth entbot die Grüße der Gemeinde Stockheim und von Bürgermeister Rainer Detsch. Er dankte für das Engagement. Wahlergebnisse: 1. Vorsitzende Maria Förtsch, stellvertretende Vorsitzende Margot Nickol. Schriftführer Günter Biesenecker, Frauenvertreterin Birgit Bechler. Beisitzer Manfred Ehrsam, Christa Kern, Helmut Förtsch, Barbara Fröba, Bernhard Uhl. eh