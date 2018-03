VdK feierte 70-jähriges Bestehen

Der VdK Steinberg feierte sein 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde am Freitag mit einem Festabend und einem Gottesdienst gefeiert.

"Es war das Anliegen der Kriegshinterbliebenen, von Staat und Gesellschaft anständig versorgt zu werden", verdeutlichte Vorsitzender Wolfgang Förtsch in seinem geschichtlichen Rückblick. Der VdK Steinberg habe sich zu einer lebendigen Gemeinschaft von Betroffenen entwickelt, die sich gegenseitig, aber auch andere unterstützten. Großer Dank gebühre der Gründergeneration - so insbesondere Andreas Fischer, der 48 Jahre lang Vorsitzender war. Mit ihm engagierten sich auch Agnes Deuerling, Margarete Zwosta, Agnes Zipfel, Hedwig Zettl, Baptist Wachter, Otto Zettl und weitere Mitstreiter. 1997 hatte Förtsch auf Wunsch von Andreas Fischer den Vorsitz übernommen.

Da die Generation der Kriegshinterbliebenen immer weniger wurde und der VdK insgesamt schrumpfte, wurde der Sozialverband in den 1980/1990er Jahren umgestaltet zu einem kompetenten Ansprechpartner für die breite Schicht der Menschen, die in sozialen Fragen Hilfe und Unterstützung braucht. "Mit professioneller Beratung und Betreuung von Kranken, Rentnern, Behinderten und Arbeitnehmern wuchs der VdK zu einem mächtigen Sozialverband, der sich nicht "nur" um Einzelschicksale kümmert, sondern auch auf die Gesetzgebung und Rechtsprechung zugunsten der Menschen einwirkt", verdeutlichte der Ortsvorsitzende.

Der Ortsverband initiiert eigene gesellige Angebote beziehungsweise Info- und Diskussionsabende, unterstützt aber auch Veranstaltungen örtlicher Vereine und beteiligte sich beispielsweise an der Anschaffung zweier Gefallenentafeln in der Schlosskirche. Zu Weihnachten 2016 besuchte man Menschen, die nicht mehr am öffentlichen Geschehen teilnehmen können und beschenkte diese. Von jeher eine Herzensangelegenheit war den Mitgliedern die Pflege des Gefallenen-Ehrenmals. "Auch sprechen wir wichtige Probleme

vor Ort an", betonte Förtsch.



Wichtige Aufgaben

Bezirkstagspräsident Günther Denzler bedauerte, dass der Bezirkstag für die Bürger meist ein unbekanntes Wesen sei. Die Bezirke erfüllten wichtige Aufgaben vor allem im sozialen Bereich. Der Bezirk trage Verantwortung für 16 000 pflegebedürftige oder behinderte Menschen. Das Ziel einer sozialen Gerechtigkeit verbinde die Bezirke mit den Sozialverbänden.

Laut Kreisverbands-Vorsitzenden Heinz Hausmann habe sich die Arbeit des VdK in den vergangenen 60 Jahren stark verändert. Er erinnerte an die Anfänge der Solidargemeinschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Namen "Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands" gegründet wurde. Bei vielen sozialen Errungenschaften sei der VdK Impulsgeber gewesen - beispielsweise bei der Mütterrente oder Rente mit 63 Jahren.

Der Vorsitzende der Krieger- und Soldatenkameradschaft Steinberg, Johannes Baier, dankte für die gute Zusammenarbeit, die sich auch in der Pflege des Ehrenmals ausdrücke.

Sabine Pfadenhauer und Monika Engelhardt halten dem Verband seit zehn Jahren sowie Manfred Gerber seit 20 Jahren die Treue. Sie wurden mit der Verbandsnadel in Silber beziehungsweise Gold geehrt. Nicht anwesend sein konnten Anton Kestel, Thomas Zettl und Erwin Zettl (alle 20 Jahre). Ein großes Anliegen war Förtsch die Auszeichnung von Gisela Schneider und Anneliese Munzer, die sich in herausragender Weise um den Verband verdient gemacht haben. Schneider - seit 1991 Mitglied - war bis 2016 Schatzmeisterin des Ortsverbands. Großes Engagement zeigte sie auch an vorderster Stelle des Kreisverbands, deren Vorstand sie noch immer als stellvertretende Frauenbeauftragte angehört. Bis 2015 war sie auch Sammlerin. Ebenfalls eine aktive Sammlerin

ist Anneliese Munzer, seit 2009 Mitglied im Ortsverband. Seit zehn Jahren kümmert sie sich hingebungsvoll um die mit viel Arbeit und Zeit verbundene Pflege des Ehrenmals. Aber auch Förtsch wird demnächst geehrt. Laut Hausmann wird er als leuchtendes Beispiel bei der nächsten Kreisverbandsversammlung für 20-jährige aktive Mitarbeit im VdK ausgezeichnet. So steht Förtsch nicht nur seit 20 Jahren an der Spitze des Ortsverbands, sondern ist auch schon so lange stellvertretender Kreisvorsitzender.

Dem Festabend ging ein Gottesdienst in der Pfarrkirche voraus. Die Umrahmung oblag der Flötengruppe der Grundschule Wilhelmsthal. hs