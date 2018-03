VdK ehrt treue Mitglieder

Wie jede Veranstaltung des VdK-Ortsverbandes Lautergrund war auch die Jahresversammlung im Gasthof "Schwarzer Adler" in End sehr gut besucht.

Vorsitzender Martin Zillig blickte auf auf das vergangene Vereinsjahr, wobei der Besuch der Freilichtbühne in Heldritt, die Tagesfahrt nach Aschaffenburg und das Fischessen in der Ellnermühle wieder Höhepunkte waren.

Kassierer Klaus Heublein konnte von einem soliden Kassenstand berichten. Kreisfrauenbeauftragte Martina Buhr meinte, man gebe sich Mühe, den Mitgliedern etwas zu bieten, was nicht immer leicht sei.

In seiner Jahresvorschau stellte Vorsitzender Martin Zillig wieder ein abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist, vor.

Im Anschluss konnten treue Mitglieder von Martin Zillig und Martina Buhr geehrt werden. So wurden für zehn Jahre Gabriele Koch geehrt. Für 20 Jahre erhielten die Urkunde und die Anstecknadel: Johann Schorn, Baptist Dinkel sowie Margareta Hügerich und für 25 Jahre Georg Thomas Koch. hkla