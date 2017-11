VCD: Nicht mehr als 20 Euro

Die Kreisgruppe Coburg des Verkehrsclubs Deutschland hält die ICE-Fahrten für zu teuer. "Die geplanten Preise für die Verbindung nach Erfurt schrecken die Kunden aus dem Coburger Land von der Nutzung des ICE ab. So kostet eine Fahrt von Coburg nach Erfurt ohne Ermäßigung über 40 Euro und es ist egal, ob man dabei die Direktverbindung über die Neubaustrecke oder den Umweg über Bamberg befährt. Es ist nicht fair, dass Fahrgäste, welche in Bamberg einsteigen und eine längere Strecke nach Erfurt fahren, den gleichen Preis bezahlen wie die Einsteiger aus Coburg, obwohl Coburg deutlich näher an Erfurt liegt als Bamberg", kritisiert Gerd Weibelzahl von der Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD in einer Pressemitteilung die Preispolitik des Bahnkonzerns.

Die VCD-Kreisgruppe fordert die DB-Fernverkehr auf, das Preissystem noch bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke am 10. Dezember 2017 zu überarbeiten. Fahrten aus Coburg oder dem Landkreis Coburg nach Erfurt dürften maximal 20 Euro kosten. Darauf aufbauend seien auch die Preise zu den anderen Zielen in Thüringen dringend zu korrigieren", fordert Weibelzahl eine grundlegende Neugestaltung der Fahrpreise. red