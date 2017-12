Vater, Sohn und die Reformation

Königsberg — Am Donnerstagabend war die Marienkirche in Königsberg wieder einmal Veranstaltungsort für einen kulturellen Hochgenuss. Der Theatersommer e. V. (Landesbühne Oberfranken) gastierte bereits zum vierten Mal in diesem Jahr in der Regiomontanusstadt. Mit dem Theaterstück "Lucas Cranach der Jüngere - Maler zu Wittenberg" wurde die Aufbruchsstimmung der Reformationszeit wiedergegeben.



Bildverkünder der Protestanten

Cranach der Jüngere war der Schöpfer des neuen Bildprogramms der Protestanten. Die Zuschauer erhielten mit Musik, Szenen und Bildprojektion einen Einblick in das Leben der Künstlerpersönlichkeit und dessen familiäres Umfeld. Die theologischen, künstlerischen, politischen und wirtschaftlichen Konflikte und Widersprüche jener Zeit klangen in dem Stück an und luden zu einer Auseinandersetzung mit der Geschichte der Reformation und ihren Auswirkungen bis in unsere Zeit ein.

Lucas Cranach der Ältere verkörperte der Profischauspieler Jürgen Peter, dessen Sohn Nicolas Peter passenderweise Lucas Cranach den Jüngeren darstellte. Bereits im Alter von drei Jahren stand Nicolas das erste Mal auf der Bühne, so dass es ihm hervorragend gelang, dem Bildverkünder der Reformation ein Gesicht zu verleihen. Cranach der Jüngere hatte es damals sehr schwer, gegen seinen Vater anzukommen, der doch sehr autoritär und berühmt war. Für die reformatorische Bewegung wird er jedoch als der Bedeutsamere angesehen.

Intendant Jan Burdinski, der auch den Fränkischen Theatersommer im Jahre 1994 gründete, spielte Philipp Melanchthon, der als Freund von Martin Luther galt. Er war als Reformator eine treibende Kraft der deutschen und europäischen kirchenpolitischen Reformation. Den Kaiser der damaligen Zeit, nämlich Karl V., verkörperte sehr eindrucksvoll der Schauspieler Heinz Petri.

Sibylle Mantau und Gitti Rüsing hatten jeweils eine Doppelrolle zu besetzen. Neben zwei Mägden im Hause Cranach spielten die beiden Künstlerinnen die Schwester von Cranach des Jüngeren (Mantau) und dessen zweite Frau Magdalena (Rüsing).



Rosen für das Ensemble

Andreas Rüsing begleitete das Stück musikalisch am Keyboard, wobei sich auch die anderen Schauspieler mit Gesang, Blockflöte und Trommel sehr gut mit einbrachten. Das eigens geschriebene Finale und die Zwischenmusiken nahmen Renaissance-Stilelemente auf, schafften aber durch eine musikalische Brücke zur Gegenwart den Zuschauern emotionale Anknüpfungspunkte.Auch Bürgermeister Claus Bittenbrünn war begeistert von der Aufführung und überreichte spontan Rosen an die Darsteller, die einen langanhaltenden Applaus bekamen. Auf Initiative von Bittenbrünn kam das Ensemble im Sommer das erste Mal nach Königsberg, wo es drei erfolgreiche Aufführungen auf dem Schlossberg im Burggraben darbot.