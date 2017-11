Vandalen wüten in der Brückenstraße

Unbekannte Täter warfen am Dienstag zwischen 11.30 und 18.30 Uhr im Garten eines Anwesens in der Brückenstraße mehrere Blumenkästen um. Außerdem wurde vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.