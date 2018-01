Zwei Fälle von Sachbeschädigung haben sich in der Nacht zum Samstag im Aurachtaler Ortsteil Lenkershof ereignet. In einem Fall hat ein bisher unbekannter Täter ein Verkehrszeichen aus der Halterung gezogen und in einem angrenzenden Weiher versenkt. Im zweiten Fall wurde im gleichen Zeitraum eine Siloplane hinter einem Bauernhof beschädigt. Der Eigentümer hat am Freitagabend eine neue Plane auf die Silage gelegt. Samstagfrüh entdeckte er dann Löcher in der Plane. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet um Hinweise unter Telefon 09132/78090.