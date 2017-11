Vandalen in Pinzberg

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Ortsbereich mehrere Fälle von Vandalismus von unbekannten Tätern begangen. Laut Polizeibericht wurde in einem Fall ein Holzpfosten aus einer Hofeinfahrt herausgerissen und in den Gartenteich des Nachbargrundstücks geworfen.

In anderen Fällen wurden von den Fahrzeugen der Anwohner die Radkappen abmontiert sowie die Radmuttern zum Teil gelockert. An einem Reifen wurde zudem die Luft gelassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen. red