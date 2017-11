Vandalen in der Halloween-Nacht

Der Spielplatz "Am Park" in Oerlenbach wurde vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem bislang unbekannten Täter verwüstet. Ein Schaukelpferd wurde aus der Halterung gerissen. Eine hölzerne Sitzgelegenheit wurde stark beschädigt, indem die Rückenlehnen abgerissen wurden. Zudem wurden beide Sandkästen mit Müll, Flaschen und Scherben verunreinigt. Die Gemeinde Oerlenbach wurde über die Beschädigungen informiert. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise über den oder die Täter bitte an

die Polizei Bad Kissingen, Tel: 0971/714 90. pol