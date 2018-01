Vandalen hausen im Pavillon

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trieben Vandalen beim Weiher am Ortsende von Leuchau ihr Unwesen. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Am Tatort, nahe der Straßenmeisterei am Ende der Ortschaft in der Lindauer Straße, beschädigten die bislang unbekannten Täter den dortigen Pavillon und die darunter stehende Sitzgelegenheit. Auch ein Baum wurde vermutlich mit einer Axt bearbeitet und schwer beschädigt. Da der Schaden sehr schnell festgestellt wurde, gehen die Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach davon aus, dass übermütige Personen am Abend oder in der Nacht dort ihr Unwesen trieben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 09221/6090. pol