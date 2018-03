Valentino Heise gewinnt

Der Sieger des Englisch-Vorlesewettbewerbs für die achten Klassen der Mittelschulen im Landkreis Lichtenfels heißt Valentino Heise. Der Jugendliche, der in Redwitz die Schulbank drückt, behauptete sich beim Kreisentscheid gegen vier starke Konkurrenten.

Valentino wird den Schulamtsbezirk im Finalwettbewerb bei der Regierung von Oberfranken in Bayreuth vertreten. Die Altenkunstadter Mittelschule erwies sich als perfekter Gastgeber. Rektor Manfred Heinbuch dankte Lehrerin Miriam Kreßner für die Organisation.

Im Vorfeld hatten fünf Schulen intern ihre besten Leser ermittelt. Die Sieger, die beim Kreisentscheid antraten, waren Emilio Guerrero-Sanches (Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels), Valentino Heise (Albert-Blankertz-Mittelschule Redwitz), Nadine Hutter (Adam-Riese-Schule Bad Staffelstein), Julia Wachter (Pater-Lunkenbein-Mittelschule Ebensfeld) und Fabian Slusarczyk (Mittelschule Altenkunstadt).

Die Jugendlichen mussten sich in zwei Disziplinen bewähren: Zuerst lasen sie einen Text, den sie selbst aussuchen durften, danach einen ihnen unbekannten. Die Organisatoren hatten dafür die Story "Oh, the Horror..." ausgewählt.

Der dreiköpfigen Jury gehörten die Lehrer Maria Mallach (Redwitz), Kathrin Fritz (Bad Staffelstein) und Miriam Kreßner (Altenkunstadt) an. Das Gremium hatte keine leichte Aufgabe, denn alle Teilnehmer überzeugten mit ansprechenden Leistungen. Bewertet wurden Aussprache, Betonung und flüssige Vortragsweise. Die Jugendlichen sollten beim Lesen deutlich machen, dass sie sich in die Personen, um die es im Text geht, hineinversetzen können. Mit Tempovariation und Sinnpausen konnten sie zeigen, dass sie den Inhalt verstanden hatten.

Konrektorin Birgit Pörschke beglückwünschte sowohl den Sieger als auch seine vier Mitstreiter zu den großartigen Leistungen. Allen Teilnehmern überreichte sie eine Urkunde.

Die Altenkunstadter Zweigstellenleiterin Tatjana Schnapp überraschte mit Geldgeschenken der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Im Schulbistro bewirteten Hauswirtschaftslehrerin Waltraud Fischer und die "Schülerfirma" der Altenkunstadter Mittelschule die Teilnehmer, Jury und Gäste.

Bernd Kleinert