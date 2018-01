Uwe Süß warf die Kugeln am sichersten

Die ganze Stanicher Kerwa litt am Wochenende unter kaltem regnerischen Herbstwetter. Ein Häuflein von 23 Unentwegten aus nah und fern (Untersteinach) traf sich dennoch im Stadtpark, um die Boccia-Stadtmeister in der dreistündigen Regenpause am Samstagnachmittag zu küren. Kinder waren in diesem Jahr weniger dabei, denn die Feuerwehr hatte zur gleichen Zeit eine Übung am Marktplatz angesetzt, mit der ein "schwerer Verkehrsunfall gleich neben dem Karussell" trainiert wurde, bei dem auch die Stadtsteinacher Kinderfeuerwehr in voller Montur mit schwerem Gerät mithalf.

Währenddessen wurden im Stadtpark die 23 Kugelathleten in fünf Gruppen gelost, aus denen jeweils die besten zwei in die Zwischenrunde kamen, in der dann die Finalteilnehmer ermittelt wurden. Das Leistungsspektrum der Spieler war extrem weit. Schließlich wird in Stadtsteinach Boccia eher

zufällig gespielt: Man trifft sich von Frühjahr bis Herbst jeden dritten Samstag um 14 Uhr. Wer kommt, ist da. Mehr Organisation gibt es nicht, allerdings wird die relativ große Anlage das ganze Jahr über vom Bauhof und anderen gut in Schuss gehalten.



Julian Heinz bei der Jugend vorne

Nach dem Werfen oder Rollen von über 400 Kugeln standen die Sieger der 10. Stadtmeisterschaft schließlich fest. Im Finale der Jugendlichen hatte Emil Müller nur um ein paar Zentimeter Pech und musste den etwas größeren Bürgermeister-Wolfrum-Pokal schließlich Julian Heinz überlassen. Ebenfalls Pech hatte sein Vater Patrick Müller, der nach dem Finale der Erwachsenen nur eine lauwarme Gratulation für seinen vierten Platz zu hören bekam. Ein noch nicht existierender Familienpokal hätte den Müllers aber in jedem Fall gehört.

Schon in der Mitte der Finalrunde wurden vereinzelte "Uwe, Uwe"-Rufe und "Wetten wir um einen Zehner?" laut. Und schließlich half es doch nichts, dass Marcel Ott seine Kugel etwas zu weit warf, dabei aber das Mäusla mitriss, und dass Ingo Koll schon das ganze Turnier über kontinuierlich gut

warf. Nicht umsonst hat Koll schon dreimal die Stadtmeisterschaft und damit den ersten Wanderpokal für immer gewonnen. Sieger wurde am Ende Uwe Süß. Ihm gebührte deshalb neben dem Titel des Stadtmeisters 2017 auch der Pokal des Jahressiegers und der von Wolfgang Hoderlein gestiftete neue Wanderpokal - bis zur nächsten Stadtmeisterschaft zur Stanicher Kerwa 2018.