Ursula Sowa auf Platz eins der Landtagsliste

Erst vor wenigen Tagen wurde Ursula Sowa von einer Mitgliederversammlung ihres Stimmkreises ohne Gegenstimme zur Direktkandidatin der GAL in Bamberg-Stadt gewählt. Nun ist die Politikerin bei der Aufstellungsversammlung in Lichtenfels auch zur oberfränkische Spitzenkandidatin bestimmt worden.

Die ehemalige Bundestagsabgeordnete war schon bei der letzten Landtagswahl 2013 "Stimmenkönigin" und erhielt die meisten Erststimmen aller oberfränkischen Grünen-Kandidaten. Dieses Jahr wird es voraussichtlich auch für einen Einzug ins Maximilianeum reichen, wo sich die selbstständige Architektin unter anderem für eine ökologische und soziale Stadt- sowie Regionalentwicklung einsetzen möchte.

"Angemessenes Wohnen gehört nicht in die Hände von Miethaien, sondern ist ein Grundrecht, das schon in der bayerischen Verfassung steht und sollte ganz besonders als Aufgabe des Staates und der Kommunen verstanden werden", so Sowa in der Pressemitteilung des Kreisverbandes Bamberg-Stadt der GAL Bamberg/Bündnis 90/Die Grünen. Aber stattdessen seien auf Betreiben der bayerischen Staatsregierung einst 30 000 staatliche GBW-Wohnungen an ein Konsortium verkauft worden. Ursula Sowa: "Da greift der aktuelle Wohnungspakt mit 2000 Wohnungen bis 2020 einfach viel zu kurz."

Tim Pargent aus Bayreuth wurde auf Platz zwei der Landtagsliste gewählt. Gemeinsam will sich das oberfränkische Spitzenduo für ein starkes grünes Ergebnis engagieren. "Wir Grüne in Oberfranken halten zusammen. Und das zeigen wir im Wahlkampf, wir machen Politik zum Anfassen. Wir wollen vor Ort sein und mit den Bürgern sprechen, statt laute und teure Werbetouren zu starten", so Sowa. Aus Bamberg ist auch GAL-Vorstandsmitglied Jonas Glüsenkamp auf der Landtagsliste vertreten. Andreas Lösche und Anna-Sophie Braun belegen zudem Platz vier und fünf auf der Bezirkstagsliste. Lösche plädiert insbesondere für eine bessere Kontrolle der Kulturförderung sowie eine höhere Bezirksumlage, um Kliniken angemessen zu finanzieren. red