Urban Priol kommt nach Bamberg

Viele Jahre lang war er der "Frontmann" der ZDF-Satiresendung "Neues aus der Anstalt". Zuvor moderierte er in 3Sat "Alles muss raus". Aber trotz seiner hohen medialen Präsenz, er stand und steht immer am liebsten auf der Bühne! Urban Priol gehört zu den meistausgezeichnetsten Künstlern seiner Zunft. Alle namhaften Preise stehen in seiner Vitrine. Nun kommt er mit seinem neuen Programm erstmals nach Bamberg: am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr in die Konzerthalle. Auch in seinem neuen Programm wird Urban Priol mit diebischer Lust Nachrichten in aberwitzige Pointen umwandeln. Er führt zusammen, was auf den ersten Blick gar nicht zusammengehört. Ein chronischer Chronist, stets am Puls der Zeit, wissend, dass morgen heute schon gestern ist ... Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: PR