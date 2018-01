"Ur-Siemensianer" blickt auf neun Jahrzehnte zurück

Im Kreise seiner Angehörigen und Freunde feierte Friedrich Bärreis seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Erlanger gehört zu den "Ur-Siemensianern". Er spricht auch nur von "der Firma", wenn er aus seinem Leben erzählt. Nach einer Ausbildung zum Röntgentechniker war er viele Jahre bei Siemens in Frankfurt, ehe er 1959 in die fränkische Heimat zurückkehrte. In Adelsdorf fand er einen Bauplatz und eine neue Heimat.

Bis heute lebt der unverheiratete Jubilar dort und versorgt sich weitgehend noch selbst. "Ich bin sehr zufrieden, wenn ich zurückblicke", sagt er über neun Jahrzehnte. An seinem 80. Geburtstag, so berichtet Bärreis, hat er sein Auto verschenkt und das Fahren aufgegeben. "So vernünftig muss man sein", sagt er zu den Jüngeren in der Gratulationsrunde. Dafür pflegt er noch seine Hobbys. Sein Lieblingsplatz ist neben dem Aquarium mit großen Zierfischen im grünenden und blühenden Wintergarten.



Wöchentliche Besuche

Einzig bedauert er, dass er keine eigenen Kinder hat. Dafür hat er ein besonders gutes Verhältnis zu seinem Patenkind, seinem Neffen Werner. Obwohl dieser in Lauf lebt, kommt er einmal die Woche vorbei. Ähnlich weit ist der Weg von Bärreis' Schwester Betty, die in Zirndorf lebt. Sie gratuliert ihrem Bruder mit den Worten: "Auf die nächsten 90". Fünf Jahre wünscht sich der Jubilar, denn auch seine Mutter erreichte dieses Alter.

Für die Gemeinde gratulierte ihm stellvertretende Bürgermeisterin Jutta Köhler. Ihren Glückwünschen schloss sich Rosi Dorsch für die Kirchengemeinde an.