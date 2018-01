Michael Memmel



Schreckhafte aufgepasst! Wer sich heute in Bambergs Innenstadt wagt, darf nicht zartbesaitet sein. Zombies wollen den Grünen Markt stürmen! Was hinter der Gruselaktion steckt, lösen wir morgen auf. Todsicher ist schon mal: 1. Es ist kein Casting für die Serie "The Walking Dead". 2. Michael Jacksons Video-Klassiker "Thriller" feiert keine Neuauflage. 3. Es handelt sich nicht um Flusskreuzfahrer, denen das Schiff davongefahren ist.